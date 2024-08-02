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中斷8天台鐵北迴線提前一天搶通 旅客直呼「太好了」

北迴線花蓮往台北第一班車是早上的203次普悠瑪號，乘客準備搭車。（民眾提供）

北迴線花蓮往台北第一班車是早上的203次普悠瑪號，乘客準備搭車。（民眾提供）

2024/08/02 12:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強烈颱風凱米造成北迴線鐵路崇德至和仁間軌道被土石流覆蓋、橋樑沖毀，從上月25日發生災情後台鐵公司全力搶修，原定明天3日恢復通車，但在全力搶修下提早一天今起東部幹線終於全線通車，花蓮站今清晨5點54分開出第一班203次普悠瑪號。

旅客來到花蓮站準備搭車，看到花蓮站大廳列車資訊看板上，重新又有了班次資訊，感覺「恍如隔世」，民眾說，這一週以來交通中斷時間好漫長，搶頭香搭今上午第一班普悠瑪號北上，旅客王先生說，本來今天預定搭南迴線到新左營、再轉高鐵北上，能提前一天通車實在太好了。

也有花蓮民眾與泰國朋友一起搭車北上，她說，蘇花公路如果要自己開車，每天早中晚管制時間要算很準，時間不好控制，還是搭火車最方便。

凱米颱風過境，上月25日在崇德和仁區間發生多處土石流淹沒軌道，包括和仁站南側K48+500、崇德站北側的K56+650及K56+820，最嚴重的是K53+800小清水橋西正線被暴漲土石泥水沖走，只剩軌道；崇德站北側26日又坍了2萬立方公尺的土石，造成北迴線從原定的上月29日搶通目標延後。

在台鐵花蓮工務段、電務段努力下，在颱風過後不穩定的天候下，經過連續一週冒生命危險搶坍，昨天提前一天完成東正線單線雙向通車的整備工作。

花蓮站務長黃文天說，包括土石的清理，重新架設電車線，將號誌設備復舊，以及重新做路線試車確認安全，今天8月2日起該路段恢復單線雙向通車，5點58分開出首班車。

他說，由於路線剛搶修完成，為了安全起見，通車初期列車經和平－崇德區間會採取降速度通行，且因只剩單線雙向通行，列車須交會待避，平均班車會延誤20分至30分鐘。

由於小清水溪橋只剩東正線單線，西正線橋樑預計今年底才能搶通，黃天文表示，台鐵公司計畫在8月30日起、至東部幹線恢復雙線正常行駛為止，將進行部分列車時刻調整，8月30日以後對號列車車票，將延後至8月16日0時起開放訂票。

台鐵花蓮站今天早上開出第一班北上列車，民眾前來搭乘。（民眾提供）

台鐵花蓮站今天早上開出第一班北上列車，民眾前來搭乘。（民眾提供）

台鐵花蓮站的列車資訊看板上，重新又有北上往台北的正常班車資訊，讓民眾看了好感動。（民眾提供）

台鐵花蓮站的列車資訊看板上，重新又有北上往台北的正常班車資訊，讓民眾看了好感動。（民眾提供）

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