美國最紅Podcast主持人羅根預言 媒體操縱讓賀錦麗有望勝選

今年2月，Spotify續約Podcast名主持人羅根，簽下78億天價協議。（美聯社）

2024/08/01 13:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國著名播客（Podcast）主持人羅根（Joe Rogan）警告說，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將贏得總統大選，因為美國人比以往任何時候都更容易接受反川普的「胡說八道（bullshit）」言論。

羅根出生於1967年，原是一位演員、喜劇演員和格鬥比賽評論員。他在新澤西州長大，年輕時曾練習跆拳道和巴西柔術。羅根的職業生涯多元化，從脫口秀演員到真人秀主持人，再到UFC（終極格鬥錦標賽）評論員。2009年，他開始主持《喬·羅根體驗》（The Joe Rogan Experience）播客，該節目如今已成為全球最受歡迎的播客之一，每集吸引數百萬聽眾。羅根以其坦率直言和對廣泛話題的探討而聞名，他今年2月與音樂串流平台Spotify達成價格高達2.5億美元（約新台幣78.4億）的續約。

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《福斯新聞網》報導，在7月31日播出的節目中，羅根向嘉賓、評論員馬利斯（Michael Malice）堅稱，賀錦麗將會勝選，因為自由派人士如此強烈反對前總統川普。

羅根表示：「她會贏。」他認為人們被媒體操縱到了這種程度，以至於他們會投票給她。

羅根解釋道：「我感覺我們正處於一個非常奇怪的時期，人們以我從未想過的方式接受胡說八道。他們只想要沒有川普，不管付出什麼代價，他們願意欺騙自己——順便說一句，我認為希拉蕊再出馬也可能贏。」

馬利斯同意賀錦麗斯和前民主黨總統候選人希拉蕊可能贏得選舉，但他表示不認為賀錦麗會勝出。他提到她在2020年民主黨總統初選中的糟糕表現，問道：「你得有多糟糕，連愛荷華州都贏不了？」

此外，羅根指出，他原本認為川普遇刺未遂事件會給這位候選人在11月大選前帶來更多動力，但他承認新聞週期的快節奏已經掩蓋了這一事件。羅根說：「我本以為川普遭槍擊會讓選舉結束，但他們如此迅速地將其遺忘了。」

馬利斯補充道：「你會以為川普遭槍擊會讓記者談論仇恨言論導致暴力4到8年，但實際上只持續了1週左右？」

稍後在採訪中，馬利斯問羅根：「你真的認為她會贏嗎？」主持人稍微改變了他的答案，但仍然認為她很有可能獲勝。

羅根說：「我之所以這麼說，是因為她可能會贏。我不是說我認為她會贏，也不是說我希望她贏。我只是在誠實地表達。就像，我能看到她贏的可能性。」

馬利斯反駁道：「我認為她會失去很多黑人男性選票。我不認為他們會像投票給拜登那樣進入投票站為她投票，畢竟拜登是歐巴馬的人。」

儘管賀錦麗曾被視為美國歷史上最不受歡迎的副總統之一，近期民調卻顯示她的支持率有所回升。對此，美國福斯新聞網（Fox News）7月30日刊登評論文章，質疑自由派媒體正積極為賀錦麗改頭換面，試圖在2024年總統大選前扭轉選情，幫助這位民主黨籍的副總統擺脫負面標籤。

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