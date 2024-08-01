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沖繩蕎麥店遭奧客尿襲 業者怒公布「陰莖尺寸形狀」逮人

沖繩縣那霸市一間名為「沖縄そば ススリバ」蕎麥麵店，日前店內的自助點餐機遭一名男奧客以小便襲擊。（圖擷取自@susuriba_ 社群平台「X」）

沖繩縣那霸市一間名為「沖縄そば ススリバ」蕎麥麵店，日前店內的自助點餐機遭一名男奧客以小便襲擊。（圖擷取自@susuriba_ 社群平台「X」）

2024/08/01 15:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣那霸市一家蕎麥麵店，日前店內的自助點餐機（食券機）遭到一名男奧客襲擊，監視器拍到男子拉開褲子後，直接往機器小便數秒，接著便揚長而去。對此，業者氣得公布監視器畫面逮人，甚至直接把男子的陰莖「尺寸」、「外型」也一併公布到社群平台上，在網上掀起熱烈討論。

綜合日媒報導，沖繩縣那霸市一間名為「沖縄そば ススリバ」蕎麥麵店，其業者昨日一早在社群平台「X」（原推特）發文表示，店內遭到奧客襲擊。業者指出，奧客是一名身著西裝的男子，他不僅在用餐時把碗打破，甚至離開前還往點餐機小便，「我絕對不會原諒他！一定要抓到這個人，還要讓他賠一台新的點餐機，畢竟不能讓其他顧客再用這台機器來點餐。」

不僅如此，業者還公布一段清楚的監視器影像，懇請網友們協助，影片內容包括奧客走向點餐機小便的過程，及小便時露出的陰莖與大致尺寸也無碼公布，文章在被刪除前吸引超過770萬人次瀏覽。事後業者在同日晚間表示，他們向警方報案後已順利逮捕到惹事的奧客，所以將先前的通緝文章刪除，並感謝網友們的熱心協助。

另外，雖然業者並未說明店內自助點餐機的明確價格，不過有網友上網搜尋後，發現相似的自助點餐機一台要價150萬日圓（約新台幣31.3萬元），但不確定這個數字是否將會是業者向奧客求償的金額。

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