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巴西網紅先前才發「神秘貼文」 母目睹她被3男開槍射殺

巴西網紅洛林先前才發貼文，呼籲大家不要擅自到她家門口，沒想到18日在家中遭3名男子開槍（圖擷取自instagram@yancalorranne）

巴西網紅洛林先前才發貼文，呼籲大家不要擅自到她家門口，沒想到18日在家中遭3名男子開槍（圖擷取自instagram@yancalorranne）

2023/08/22 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕在Instagram擁有7萬多名粉絲的27歲巴西網紅洛林（Yanca Lorrane），在18日遭到3名男子闖入家中並開槍中彈身亡，母親更目睹了女兒的死亡過程，而洛林先前才在網路上發布神秘貼文，提醒大家不要在沒通知下到她家門口，引發外界好奇，沒想到她卻突然被射殺，目前警方正持續調查釐清。

綜合媒體報導，巴西27歲的洛林是在Instagram擁有7萬多名粉絲的網紅，她曾在網路上透露，「我陷入危機、開始尖叫，甚至想服毒自殺」、「我不想再活了，因為經歷這些事太痛苦了」，更曾發文表示，「請大家不要在沒有通知的情況下到我家門口」。

沒想到當地警方在18日凌晨接到報案，27歲的洛林在東北部城市薩爾瓦多（Salvador）家中，突然遭3名男子闖入後開槍，身中3槍身亡，媽媽聽到槍聲前去查看，發現洛林被射殺死亡。

洛林的母親桑德拉（Sandra Lorrane）對外講述了她目睹女兒死亡的痛苦，當時她在家聽到槍聲，立即衝過去想要救人，「你們無法了解一個母親看到自己女兒被殺的痛苦，我不知道是誰做的，我只聽到槍聲，我不在乎是誰做的，因為知道也換不回我的女兒」。

當地警方目前仍在尋找兇嫌下落和調查犯案動機，此外，洛林先前呼籲大家不要擅自到她家門口的貼文，引發外界質疑是否與槍擊事件有關，但如今網路上的相關貼文都已經被刪除。

據報導，當地媒體指出，洛林2019年曾因為參與竊盜案被捕，2名嫌疑人在警方追捕過程中被射殺，另外還有2人被捕，她於2020年被判6年刑期，但由於判決流程未結束所以尚未入獄，如今傳出被射殺消息，警方正在調查中。

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