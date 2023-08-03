杜蘇芮環流轉襲中國東北 黑龍江橋樑塌陷汽車被困

杜蘇芮颱風環流開始侵襲中國東北，黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市等多地迎來強降雨，高速路段有橋樑塌陷，2輛汽車被困。（圖擷自推特）

2023/08/03 19:22

〔中央社〕杜蘇芮颱風環流開始侵襲中國東北，綜合中媒報導，2日開始黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市等多地迎來強降雨，連接哈爾濱與牡丹江的高速路段有橋樑塌陷，2輛汽車被困。

綜合央視等中媒報導，2日凌晨開始北方地區的降雨重心轉移至東北地區，當地水利部針對東北啟動水旱災害防禦四級應急響應，黑龍江省哈爾濱、牡丹江、齊齊哈爾等多地迎來強降雨，局部地區暴雨，黑龍江省氣象台持續發布暴雨紅色預警。

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在強降雨下，連接黑龍江省哈爾濱市與牡丹江市的哈牡高速在3日發生橋樑塌陷，2輛汽車被困。

從網路上的影片可見，過路汽車的行車記錄器拍下一輛白色汽車墜落橋下時的情況，幸好現場其他司機及民眾合力救起該汽車的司機。影片中高速路中間綠色防護欄也損毀變形，橋下水域水面較寬，流速較大。

報導又表示，從2日開始，黑龍江的牡丹江和海浪河漲水過快，將在4日迎來洪峰，洪峰水位將超過警戒水位。牡丹江市防汛抗旱指揮部3日早上9時將牡丹江市防汛應急響應從四級提高到三級。

近日哈爾濱市也因雨勢加大，城區多個路段也出現淹水，民眾反映水深及膝，導致通行受阻，更有不少車輛拋錨被困水中，造成不少路段交通嚴重堵塞。大量的垃圾順著水流漂入街道，附近的商家除了忙著將物品搬往高處並舀水，還要清理漂來的垃圾。

連接哈爾濱與牡丹江的高速路段有橋樑塌陷，有汽車行駛路過因反應不及直接落水。（圖擷自推特）

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