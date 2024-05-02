中國廣東高速公路坍塌增至36死 通車不到10年、建設方黑歷史曝

中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）1日凌晨突然坍塌，多達23輛汽車掉落，罹難人數已攀升到36死。（法新社）

2024/05/02 10:09

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省梅龍高速公路（梅大高速公路）1日凌晨突然坍塌，多達23輛汽車掉落，罹難人數已攀升到36死，還有30人受傷搶救中，這條高速公路全線通車不到10年，施工單位還涉及多起合約糾紛案。

綜合中國媒體報導，廣東梅大高速公路往福建方向的茶陽路段，在1日清晨2點10分左右疑似路基流失突然坍塌，20餘輛汽車掉落山坡，多輛汽車墜落爆炸起火，造成嚴重傷亡，截至今（2日）早上5時30分，已發現23輛車陷落，36人死亡、30人受傷。

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資料顯示2014年12月31日，梅大高速二期及東延線竣工通車，共33.6公里，梅大高速公路全線貫通，此次事故發生路段正位於梅達高速二期及東延線，意即該條公路完工不到10年就發生坍塌意外。

梅大高速運營管理方為廣東大潮高速公路股份有限公司（大潮高速），該建設公司涉及多起訴訟案件，包含買賣合約糾紛、施工合約糾紛、建設工程勘察合約糾紛和承攬合約糾紛，在這些案件中均為被告，被強制執行達7次，被執行總金額1738.65萬元（約新台幣7820萬）。

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