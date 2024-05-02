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希特勒「狼穴」指揮部遺跡 挖出5具「無手腳」遺骸

波蘭歷史考古組織今年2月底曾在納粹德國「狼穴」遺跡挖出5具失去手腳的骸骨，該組織近日發表聲明，公開骨骸相關細節。（歐新社）

波蘭歷史考古組織今年2月底曾在納粹德國「狼穴」遺跡挖出5具失去手腳的骸骨，該組織近日發表聲明，公開骨骸相關細節。（歐新社）

2024/05/02 10:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕納粹德國二戰期間在現今波蘭東北部肯琴市（Kętrzyn）的森林中，建造名為「狼穴」的軍事指揮部，納粹元首希特勒（Adolf Hitler）二戰期間在「狼穴」長期駐足。波蘭歷史考古組織「拉特布拉基金會」（Latebra Foundation）今年2月底曾在「狼穴」挖掘出5具失去手腳的骸骨，該組織2日發表聲明，指出這些遺骸屬於3名成年人、1名青少年和1名嬰兒。

根據《CNN》報導，「拉特布拉基金會」2月24日在「狼穴」的建築遺跡中挖到一塊人類頭骨碎片，地方當局准許進一步挖掘，隨後發現了5具失去手腳的人類骨骸。「拉特布拉基金會」在聲明指出，此發現的特別之處在於，這些骨骸被埋在納粹德國戒備最森嚴的建築群中。

這5具骨骸排列在納粹德國空軍元帥戈林（Hermann Göring）的狼穴住所外，頭骨都面向同一方向且彼此靠近，而骨骸周邊並沒有留下衣物的痕跡，旁邊還有燒毀的木板和污水設施殘骸。

「拉特布拉基金會」成員科斯卓澤瓦（Adrian Kostrzewa）指出，他們挖掘時發現地下水管，一開始他們以為正在挖掘一間舊浴室，沒想到會挖到骨骸，而現場除了骨骸，還有骨灰和一把燒焦的鑰匙。

至於為何骨骸「沒有手腳」，科斯卓澤瓦表示有多種可能性，但目前還沒辦法確定，目前正等待進一步鑑定。

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