2天下完2年份！京津冀暴雨 民眾崩潰：別再下了

中國包含京津冀的部分地區近日遭遇極端強降雨，在當地釀成不少災情，據指河北局部地區甚至接近1000毫米，等同在兩天下完了接近兩年的雨。（圖擷自微博）

2023/08/01 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕受杜蘇芮颱風的殘餘環流影響，中國包含京津冀（北京、天津、河北）的部分地區近日遭遇極端強降雨，在當地釀成不少災情，據指河北局部地區甚至接近1000毫米，等同在兩天下完了接近兩年的雨。截至昨晚統計北京已疏散超過5.2萬人，華北地區多條河流出現有紀錄以來最大洪水，多處山區道路及山洪溝道關閉中。

受到杜蘇芮颱風尾影響，中國北京近日降下暴雨，多條路段出現水災，京津冀多處發生強降雨，上週六中國中央氣象台對河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地發布暴雨紅色預警，這也是2010年正式啟用預警發布機制以來，史上第二個發布的暴雨紅色預警，河北臨城趙莊梁家莊的48小時累積降雨量更達到驚人的994.6毫米，相較於當地常年的年平均降水量只有526毫米左右，這樣的降雨量幾乎可說是當地接近兩年的雨。中國天氣網氣象分析師石妍指出，截至昨上午這一波降雨已讓14個國家氣象觀測站日降雨量突破歷史紀錄。

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據北京市防汛辦指出，截至昨日晚間8點，全市共轉移受威脅群眾5萬2384人，並有107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉。預計今天包含房山、門頭溝、延慶、昌平等部分地區仍有大暴雨，全市12個區將維持防汛紅色（一級）預警響應，請市民非必要不外出。

針對災情不斷中國網友也紛紛上網哀號，除了紛紛高呼「別再下雨了」，網友也紛紛在相關新聞底下留言表示「已經夠了不要再下了，這颱風真是很厲害」、「別說房山、門頭溝已經成災了，昌平都快撐不住了」，也有網友指出「河北呢，我已經停了一天半的電了」、「也管河北涿州行嗎，我朋友家人全部被困聯繫不上，水到2樓了，熱搜連個影子都沒有」、「請多關注一下河北吧，感覺這次河北的損失很慘重的，尤其是邢台下了那麼大的雨。但感覺河北那邊的消息非常非常少」。

中國天氣網預測，今日起京津冀的降雨就將會明顯減弱，本次過程降水進入收尾階段，強降雨區域將會轉移至東北地區。

受到杜蘇芮颱風尾影響，中國北京近日降下暴雨，多條路段出現水災，京津冀多處發生強降雨。（圖擷自微博）

圖為昨日中國北京新首鋼大橋下永定河氾濫的景象。（歐新社）

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