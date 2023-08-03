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    卡努龜速前進中 各地風雨越晚越強

    中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努移速相當緩慢，一直以時速個位數往西移動。（圖取自氣象局網站）

    中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努移速相當緩慢，一直以時速個位數往西移動。（圖取自氣象局網站）

    2023/08/03 12:32

    〔記者丁奕／台北報導〕卡努颱風正龜速靠近台灣中，中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努移速相當緩慢，一直以時速個位數往西移動，預計今（3日）深夜到凌晨最靠近台灣後，會慢慢轉向東北方迴轉，隨著颱風慢慢靠近，各地風雨隨時間將進一步增強。

    氣象局資料顯示，卡努颱風的中心位於台北的東北東方約350公里海面上，以每小時3轉8公里速度，向西前進中，今日深夜到凌晨最靠近台灣，移動到最西邊後，將開始向東北方緩慢迴轉。徐仲毅強調，目前卡努的導引氣流不明顯，預報有不確定性，建議民眾關注颱風最新動態。

    徐仲毅表示，目前較大的風力出現在基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼等地。目前觀測資料顯示，彭佳嶼12級、蘭嶼11級、恆春半島9-10級、基隆北海岸10-11級，隨著颱風接近各地風力還會略為增強，建議桃園以北，恆春半島、基隆北海岸、綠島、蘭嶼的民眾留意各種懸掛物是否有固定好。

    海上風浪也不可小覷，徐仲毅指出，花蓮、蘇澳的浮標都顯示浪高到五公尺以上，浪高也將隨時間增強，今晚基隆北海岸的浪高可能達六公尺以上。

    徐仲毅表示，目前比較明顯降雨仍是在外圍環流附近，因此北台灣的降雨範圍較廣，中南部仍然集中在山區。下午北部雨勢持續，但到了今天晚上到明天清晨，中南部的山區降雨明顯增加，山區易有大雨發生，要提醒中南部民眾，雖然距離颱風較遠，但在西南風影響下，中南部的雨勢將比北部還大。

    全台民眾皆須戒備卡努颱風，徐仲毅指出，新竹以北的民眾要注意，因為離颱風近，因此風雨較強；不過苗栗以南也不能掉以輕心，山區恐有豪大雨發生；恆春半島風浪大；宜蘭北側風勢強；花東已觀測到37度以上高溫，可能有焚風發生，農民要留意農損；目前正值年度大潮期間，沿海低窪地區留意海水倒灌。

    徐仲毅表示，預估今天深夜到凌晨卡努抵達路徑的最西邊後，將開始向東北方緩慢的迴轉，台灣陸地明天清晨有望脫離暴風圈，屆時可能解除陸上警報，但他強調現在導引氣流比較不明顯，路徑不確定性大，還有待觀察。

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