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落實制裁北韓！聯合國50成員國共商成立獨立機構

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德1日強調，監督制裁北韓情形有其必要性。（美聯社資料照）

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德1日強調，監督制裁北韓情形有其必要性。（美聯社資料照）

2024/05/02 13:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著聯合國安理會「制裁北韓委員會」專家小組的任期告終，聯合國共50個成員國於當地時間1日發表聯合聲明，除強調監督制裁的必要性，更有意研擬設置由南韓、美國、日本主導的獨立機構，盡快接替原先的專家小組職能。

《韓聯社》報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）1日在紐約聯合國總部與其他49個成員國代表，共同發表聯合聲明。她表示，為應對北韓非法研發大規模殺傷性武器（WMD）和彈道飛彈，有必要探索客觀、獨立的監督方法，並期待與其他成員國攜手合作、實現目標。

安理會「制裁北韓委員會」專家小組任期於上月30日結束後，遭俄羅斯行使否決權被迫解散。「制裁北韓委員會」專家小組負責調查北韓違反制裁的行為，並定期提交落實制裁的相關報告。

安理會今年3月針對是否延長該專家小組任期展開投票，15個理事國中，共13國贊成，常任理事國俄羅斯行使否決權導致該決議案被駁回；中國則投下棄權票。

湯瑪斯-葛林斐德強調，現階段的制裁監督工作，比以往任何時期更加重要，且今後也必須持續下去。基於對北韓制裁決議仍然有效，安理會應要求北韓履行各項決議所規範的義務。

就設立新的監督機構一事，湯瑪斯-葛林斐德透露，目前正研討多個可行方案，並將與南韓、日本緊密協商。

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