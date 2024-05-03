搞婚外情還涉恐嚇情敵議員 前南市警局秘書室主任莊武能判6月

前台南市警局三線一星、秘書室主任莊武能（右）。（取自苗栗縣警察局粉絲團）

2024/05/03 09:29

〔記者黃美珠／新竹報導〕前年底鬧得舉國矚目的前台南市政府警察局秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，用LINE傳訊勒索新竹縣某張姓議員千萬元，被橫山警方開槍逮捕案，新竹檢方依恐嚇取財、妨害公務罪嫌起訴後，新竹地院最後依妨害自由的強制罪判處莊武能有期徒刑6月，其他無罪。

這個判決結果出爐後震驚新竹縣警界，紛紛表示不服，但是否上訴，尊重檢方。案發後莊男因此丟官，高女去職，事發溫泉森林度假村也已經更名、易主重新對外營業。

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新竹地院判決指出，莊武能2022年耶誕節後被控，不滿新竹縣某張姓議員介入他跟高姓婚外女友的感情，從12月26日起連3天分用高女、「某甲」2個身分，向張男勒索1000萬洩憤，遭警方逮捕時還因涉嫌衝撞員警，被依恐嚇取財、妨害公務罪嫌起訴後，新竹地院認為莊男意在報復，並非真的要錢，加上警方執勤程序有瑕疵，所以僅犯妨害自由的強制罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，其他無罪。

新竹地院法官認為，莊男不滿張男介入自己的婚外情，雖多次傳簡訊要脅張男，要把張男跟高女的婚外情、且因此多次替高女所任職的渡假村鋪設道路涉及圖利、偽造文書等資料公諸於世，以此要求張準備好1000萬元。

但莊男不是提供高女的帳號供張匯款、就是表示不用給他錢，還多次用高女的身分告訴張男：不要給「某甲」錢、「某甲」不缺錢只要一起下跪道歉等，顯見莊武能的用意只是為使張男疲於奔波、寢食難安，並非真的恐嚇取財。

但身為高階警職人員，莊武能遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，率以脅迫手段逼使、操弄被害人行無義務之事而藉此報復，犯後雖坦認一切，卻未能真心悔悟，所以依強制罪論處他有期徒刑6月。

判決書指出，莊武能對橫山員警開槍逮他一事迄今氣憤、不認同，認為過程充滿瑕疵，猶如黑衣人要押人，畢竟他不是現行犯、也不是通緝犯，員警也沒有拘票、搜索票，重點是他只有喊「下車」兩個字，並沒有喊「警察」兩個字。

辯護律師也認為，警方一開始就鎖定是恐嚇取財的方向偵辦刑案，但本案並無任何檢警機關依法通知或傳喚、拘提莊男和高女，顯見員警並非依法執勤。承審法官認同所以妨害公務部分不成罪。

本案發生在2022年12月26日到12月29日間，當時莊武能是台南市警局秘書室主任，卻跟在新竹縣尖石鄉某森林溫泉渡假村任職的高女有婚外情。

莊武能在當年12月25日晚到渡假村某房找高女，高女不給進門反而帶往她的宿舍，次日凌晨才承認前述房內另有張男，所以莊武能不滿也有婚姻的張男介入他跟高女之間。

12月26日早上9點41分起，到12月29日早上，他用高女的手機，以Line通訊軟體，分以高女和「某甲」2個身分，告訴張男「某甲」手中握張男跟高女之間的錄音錄影，以及張男因為高女而替前述渡假村鋪設道路涉及不法的證據，而要求被害人依其指示行動，否則即將把前述資料寄送給各政黨黨部、新竹縣議會、各大雜誌媒體，以此要脅張男準備現金1000萬，張男只好依照指示備妥現金送往渡假村，只是無人收取。

12月29日早上，莊武能認為已達報復目的，就再傳「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦，昨天你錢放了，會叫你自己拿回去全部捐出，我不經手，這幾天玩笑開夠了，整人遊戲而已，我們感情這麼好，怎麼會抖出你，抖出你不是也傷到我，昨天根本沒有寄信，也沒有錄影錄音跟截圖，一切都是整你的」等。

橫山分局則是獲報後鎖定高女車輛，在12月31日深夜快11點，趁莊男開車載她返回渡假村，隻身在停車場等待時，多名員警上前盤查，當中有人穿戴有警察（POLICE）等字樣的反光背心，上前喝令「警察，下車」，但是莊男拒不開車門，且試圖倒車衝撞員警，經一警持警棍敲擊車窗，另一警對空鳴槍示警後，再朝其車左前輪射擊2發，沒想到莊武能仍拒不下車還持續向前衝撞其他車輛，再向後倒車衝撞員警偵防車，直到被前後包夾無路可退才當場被捕。

高階警官涉嫌要脅新竹縣某張姓議員的桃色糾紛就發生在圖左下的停車場。如今現場業者已經易手、更名。（記者黃美珠攝）

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