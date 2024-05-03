搞婚外情還涉恐嚇情敵議員 前南市警局秘書室主任莊武能判6月
〔記者黃美珠／新竹報導〕前年底鬧得舉國矚目的前台南市政府警察局秘書室主任莊武能，因婚外情糾紛，用LINE傳訊勒索新竹縣某張姓議員千萬元，被橫山警方開槍逮捕案，新竹檢方依恐嚇取財、妨害公務罪嫌起訴後，新竹地院最後依妨害自由的強制罪判處莊武能有期徒刑6月，其他無罪。
這個判決結果出爐後震驚新竹縣警界，紛紛表示不服，但是否上訴，尊重檢方。案發後莊男因此丟官，高女去職，事發溫泉森林度假村也已經更名、易主重新對外營業。
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新竹地院判決指出，莊武能2022年耶誕節後被控，不滿新竹縣某張姓議員介入他跟高姓婚外女友的感情，從12月26日起連3天分用高女、「某甲」2個身分，向張男勒索1000萬洩憤，遭警方逮捕時還因涉嫌衝撞員警，被依恐嚇取財、妨害公務罪嫌起訴後，新竹地院認為莊男意在報復，並非真的要錢，加上警方執勤程序有瑕疵，所以僅犯妨害自由的強制罪，判處有期徒刑6個月，得易科罰金，其他無罪。
新竹地院法官認為，莊男不滿張男介入自己的婚外情，雖多次傳簡訊要脅張男，要把張男跟高女的婚外情、且因此多次替高女所任職的渡假村鋪設道路涉及圖利、偽造文書等資料公諸於世，以此要求張準備好1000萬元。
但莊男不是提供高女的帳號供張匯款、就是表示不用給他錢，還多次用高女的身分告訴張男：不要給「某甲」錢、「某甲」不缺錢只要一起下跪道歉等，顯見莊武能的用意只是為使張男疲於奔波、寢食難安，並非真的恐嚇取財。
但身為高階警職人員，莊武能遇到感情糾紛卻不知理性、和平處理，率以脅迫手段逼使、操弄被害人行無義務之事而藉此報復，犯後雖坦認一切，卻未能真心悔悟，所以依強制罪論處他有期徒刑6月。
判決書指出，莊武能對橫山員警開槍逮他一事迄今氣憤、不認同，認為過程充滿瑕疵，猶如黑衣人要押人，畢竟他不是現行犯、也不是通緝犯，員警也沒有拘票、搜索票，重點是他只有喊「下車」兩個字，並沒有喊「警察」兩個字。
辯護律師也認為，警方一開始就鎖定是恐嚇取財的方向偵辦刑案，但本案並無任何檢警機關依法通知或傳喚、拘提莊男和高女，顯見員警並非依法執勤。承審法官認同所以妨害公務部分不成罪。
本案發生在2022年12月26日到12月29日間，當時莊武能是台南市警局秘書室主任，卻跟在新竹縣尖石鄉某森林溫泉渡假村任職的高女有婚外情。
莊武能在當年12月25日晚到渡假村某房找高女，高女不給進門反而帶往她的宿舍，次日凌晨才承認前述房內另有張男，所以莊武能不滿也有婚姻的張男介入他跟高女之間。
12月26日早上9點41分起，到12月29日早上，他用高女的手機，以Line通訊軟體，分以高女和「某甲」2個身分，告訴張男「某甲」手中握張男跟高女之間的錄音錄影，以及張男因為高女而替前述渡假村鋪設道路涉及不法的證據，而要求被害人依其指示行動，否則即將把前述資料寄送給各政黨黨部、新竹縣議會、各大雜誌媒體，以此要脅張男準備現金1000萬，張男只好依照指示備妥現金送往渡假村，只是無人收取。
12月29日早上，莊武能認為已達報復目的，就再傳「都是開玩笑，沒有要跟你要錢啦，昨天你錢放了，會叫你自己拿回去全部捐出，我不經手，這幾天玩笑開夠了，整人遊戲而已，我們感情這麼好，怎麼會抖出你，抖出你不是也傷到我，昨天根本沒有寄信，也沒有錄影錄音跟截圖，一切都是整你的」等。
橫山分局則是獲報後鎖定高女車輛，在12月31日深夜快11點，趁莊男開車載她返回渡假村，隻身在停車場等待時，多名員警上前盤查，當中有人穿戴有警察（POLICE）等字樣的反光背心，上前喝令「警察，下車」，但是莊男拒不開車門，且試圖倒車衝撞員警，經一警持警棍敲擊車窗，另一警對空鳴槍示警後，再朝其車左前輪射擊2發，沒想到莊武能仍拒不下車還持續向前衝撞其他車輛，再向後倒車衝撞員警偵防車，直到被前後包夾無路可退才當場被捕。