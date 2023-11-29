摩鐵偷拍車號揚言掀外遇！詐團恐嚇好野人 警竟幫查個資

三重分局林姓偵查佐，涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供詐騙集團恐嚇外遇民眾。外遇示意圖。（資料照）

2023/11/29 23:59

〔記者姚岳宏、王定傳／新北報導〕新北市警察局三重分局林姓偵查佐，涉嫌在2020年間，以公務電腦查詢民眾個資，供恐嚇詐騙集團使用，檢警發現該集團專門躲藏摩鐵外，拍下進出的雙B車牌，再把車號交由林員查詢，昨兵分6路搜索三重警分局、林員住處等，約談林員等6人，以違反個人資料保護法方向偵辦。

據了解，檢警是在偵辦一件恐嚇取財案時，意外發現有不肖員警提供民眾的個資給恐嚇詐騙集團；這個犯罪集團對外自稱是徵信業者，專門在台北市大直薇閣等高級摩鐵外，等候偷情男女，拍下進出摩鐵的雙B等名車車牌，將車號交由林員查詢車主身分及電話等個資，以此鎖定被害者，去訊恫嚇：「如不付錢，就要公布婚外情、偷情證據」。

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由於歹徒專找雙B名車下手，遭恐嚇者通常具有相當社會地位，不願意聲張，寧願花錢了事，但也有人不願付錢，報警追查。

檢警追查一年多，新北地檢署昨指揮警政署政風室、刑事局、新北市警局發動收網，昨約談涉嫌洩露個資的林員，以及找林提供個資的新北三重區林姓角頭到案，正漏夜清查其中有無對價關係、洩漏多少筆資料、有無其他共犯等。

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