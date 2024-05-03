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貴婦奈奈男友父母遣返回台！調查員機場接押上銬歸案

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

2024/05/03 07:35

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，及黃博健名醫父親黃立雄經營杏立博全醫美診所因惡性倒閉，6年前捲款10億元潛逃加拿大遭通緝，黃立雄與妻子黃林麗真因申請庇護遭拒被遣返，2人3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，黃立雄夫婦面對媒體提問不發一語，分別被解送北檢、士檢歸案。

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。

因黃立雄夫婦均遭通緝，抵台後由台北市調查處接押，黃立雄解送台北地檢署，黃林麗真因另涉詐欺案遭士林地檢署通緝，將解送士檢歸案，並進一步釐清涉案程度。

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

網紅「貴婦奈奈」男友名醫父母黃立雄、黃林麗真3日清晨搭機抵台，台北市調查處調查員前往桃園機場處接押，分別被解送北檢、士檢歸案。 （記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

黃立雄及妻子黃林麗真今天凌晨5時15分搭乘長榮航空班機抵台，調查局人員完成相關程序後上銬戒護入境。（記者朱沛雄攝）

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