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    中國發布史上第2個暴雨紅色預警 北京恐破紀錄

    杜蘇芮昨天挾帶驚人水氣登陸中國，中國今天傍晚發布史上第二個暴雨紅色預警，北京等6個省市面臨威脅，降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。（圖擷自中國氣象局）

    杜蘇芮昨天挾帶驚人水氣登陸中國，中國今天傍晚發布史上第二個暴雨紅色預警，北京等6個省市面臨威脅，降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。（圖擷自中國氣象局）

    2023/07/29 23:41

    〔中央社〕颱風杜蘇芮昨天登陸中國，因為挾帶驚人水氣，中國傍晚發布史上第二個暴雨紅色預警，北京等6個省市未來一天面臨最大威脅。專家提醒，這次降雨強度恐超越2012年的721北京特大暴雨事件。

    2012年7月21日，北京降下百年難遇的特大暴雨，當時引發土石流與嚴重淹水，造成79人死亡，逾萬間房屋倒塌，160萬人受災。

    杜蘇芮28日登陸中國大陸，首當其衝的福建省遭暴雨襲擊，多地打破單日雨量紀錄，淹水嚴重。杜蘇芮今早8時在安徽境內減弱為熱帶低壓，仍挾帶驚人水氣。

    綜合界面新聞、中國新聞網等陸媒報導，相隔11年，中國中央氣象台28日傍晚升級發布最高級別的暴雨紅色預警，這也是自2010年正式啟用預警發布機制以來的第二個暴雨紅色預警，上一次還是2011年9月29日。

    中國中央氣象台預計，29日晚上8時至30日晚上8時，河北、北京、天津、山西中東部、河南北部、山東中西部等地有大到暴雨，其中，河北中南部、北京中南部、天津、河南西北部等地部分地區有大暴雨，河北中南部沿山地區、北京西南部等地部分地區特大暴雨（250至400毫米）。

    通報稱，此次強降雨過程極端性強，致災風險高。預計累計降雨量100毫米以上降雨面積將達22萬平方公里，影響人口1.3億人；北京南部、河北中西部、山西東部、河南北部等地部分中小河流有超警戒或超保證水位的氣象風險。

    此外，北京西南部、河北西部、山西東部等太行山沿山地區發生山洪和地質災害氣象風險高，河北石家莊、邢台和保定山區局地風險很高；同時，北京、天津、河北中南部、河南北部等地發生城市內澇和農田漬澇的風險較高。

    河北省氣象台通報，本次降雨位居1980年以來區域性暴雨過程綜合危險性指數第一位。

    北京市氣象台首席預報員趙瑋表示，北京29日夜間將出現大雨，西南部地區會出現暴雨；30日白天至8月1日早晨，會有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；降雨期間，還會有6至7級陣風。

    氣象專家提醒，此次過程強降雨範圍廣、累計雨量大，極端性強，強度可能接近或超過2012年「721」和2016年7月18日至20日降雨過程，致災風險高。

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