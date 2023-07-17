偷偷來！在最危險地帶建最大水壩 中國以鄰為壑

中國在雅魯藏布江興建中的超級大壩，發電量是長江三峽大壩的3倍。圖為三峽大壩。（法新社）

2023/07/17 06:03

首次上稿 03:41

更新時間 06:03

〔編譯魏國金／台北報導〕印度地緣政治與戰略專家謝蘭尼（Brahma Chellaney）指控中國正悄悄在世界最危險的地帶上進行全球最大的水壩工程，這座鄰近中印邊界的超級大壩發電量是當前全球最大水壩「三峽大壩」3倍之多，讓下游的印度與孟加拉頂著不定時水炸彈。

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謝蘭尼投書《日本經濟新聞》說，自2021年3月，中國全國人民代表大會批准這項巨無霸工程以來，北京幾無更新該工程訊息。過去北京對於跨國河流上的重大水壩工程總是祕密進行，直到在商業衛星影像中無所遁形為止。

該文指出，這座巨型大壩座落在全球最危險的地帶上。在此，雅魯藏布江從喜瑪拉雅山向南進入印度時，地勢落差近3000公尺，而這條全球海拔最高的主要河流途中穿越全球最長、最陡峭的峽谷。

美國大峽谷兩倍深的雅魯藏布峽谷蘊藏亞洲最大未開發的水資源，加上陡峭的落差創造了地球上最大的水力密集區，吸引中國在此建壩。

然而大壩位於地震頻繁的青藏高原東南部，而成為全球最危險工程；該區正處於印度板塊與歐亞板塊碰撞的斷層帶上。2008年沿著青藏高原東緣發生的四川大地震造成8.7萬人喪命，引發國際關注「水庫誘發地震」（RTS）的現象。

一些科學家將該地震與接近斷層帶、啟用兩年的四川紫坪鋪大壩關聯一起。他們認為，水庫積蓄數億立方米水的重量恐引發RTS或嚴重的構造應力。

即使沒有地震，雨季暴雨引發的山洪暴發也可能威脅水壩下游居民，僅在兩年前，一場紀錄性洪水危及三峽大壩，讓4億中國人飽受威脅。此外，以湄公河為例，中國在該河上游興建11座水壩，對下游國家帶來許多生態衝擊，包括經常性乾旱。

為了平息國際反應，中國祕密進行雅魯藏布江的超級水壩計畫。中國只有在完成足夠的基礎建設，開始運送重型機具、材料與工人後，才將這建壩計畫送交全國人民代表大會批准，而在批准不到兩個月後，北京宣佈完成「穿越世界最深峽谷的高速公路」工程。該條公路的終點非常接近印度邊界。

隔月，北京宣佈開通拉薩到林芝新鐵路線。林芝是距印度邊界不到16公里的軍事基地。相關基礎建設顯示，大壩的基礎工程可能在鐵公路啟用後開始悄悄進行。

文章說，該超級水壩對環境的破壞，首當其衝的是河流最末段的孟加拉，但環境的損害可能蔓延到西藏這個全球物種最多元的地區。事實上，這座大壩將褻瀆西藏神聖的峽谷地區。

文末說，水和平的基本原則是透明度。這座具戰略與環境深遠意義的超級大壩使中國必須維持透明，但只有國際不斷施壓，才能迫使北京揭開該工程的祕密面紗。

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