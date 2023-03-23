印度獲美分享即時情資 擊退中國侵犯邊境

印度東北部通往分隔印中邊境實際控制線附近達旺區的公路。（法新社）

2023/03/23 00:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度與中國去年12月在喜馬拉雅爭議邊界發生衝突，美國《福斯新聞（FoxNews）》21日報導，印度事前獲得美國政府提供即時情報，使印度在這場衝突中佔優勢，讓中國措手不及，擊退中方的進犯。

福斯新聞引述《美國新聞與世界報導（U.S. News）》報導，一名了解內情的消息人士說，這次情報分享「是一次成功展現兩軍現在如何合作和分享情資」，並指當時印度在靜待中國部隊的動作，「因為美國已經給印度為此做好充分準備所需的一切」。

請繼續往下閱讀...

這起中印邊境衝突去年12月9日發生在印度東北部阿魯納查省達旺區（Tawang），中國士兵接近區隔兩國的「實際控制線」週邊雙方先前已同意都不派兵巡邏的區域，遭印度成功制止越線。福斯的報導指這場衝突造成9名印度部隊、22名中國部隊在流血衝突中受傷。

消息人士說，在衝突發生前數週，美國政府察覺到中國正在進行測試演練，試探是否能在爭議邊境地區奪下新據點，事先向印度軍方透露有關中國部署位置、兵力多少的詳細情資，以及衛星影像，讓印度軍方得以在中國解放軍行動時，及時攔截。

美印兩國於2020年簽署「地理空間基本交流與合作協定（BECA）」，這次情報分享就是首次根據該協議進行，分享的情資比美國過去向印方分享的更詳細且更迅速。

數名分析家和官員證實該次交鋒的細節，以及美國扮演的角色，多人指出，美國決定分享這樣的情資是前所未見，顯示出美印為了力抗中國在該區域的野心，有很大的擴大合作空間。

前美國國防情報局（DIA）官員考弗勒（Rebekah Koffler）說，這份新的情報分享協議「具有高度重要性」，加強與印度關係「對美國是一件好事」，或許有助於拉攏印度，「也有助於遏制中國的野心」。

她說，根據2023年情報單位的威脅評估，中印邊境領土爭議「有惡化成這兩個核武國家全面衝突的可能性」，「這樣的一場戰爭幾乎會需要美國介入，這將對美國人員和利益造成直接風險。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法