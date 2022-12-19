共軍頻擾邊界 印度將修築1700公里「前線公路」

印中邊界爭議未解，印度將修築新公路，加強戰略運輸能力。圖為印軍車輛在爭議的拉達克地區行駛。（美聯社檔案照）

2022/12/19 19:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕鑑於中國軍隊頻頻侵擾喜馬拉雅山邊界，印度政府計畫5年內在鄰近中國及緬甸邊境地區，修建一條全長超過1700公里的「前線公路」，除了促進地方發展，更可在印中於邊境發生衝突時，提升運送兵員、裝備和物資至前線的戰略能力。

《印度時報》指出，計畫中的「913號公路」為雙線設計，全長1748公里，路線以阿魯納查省邦迪拉（Bomdila）為起點，沿西藏邊界向東延伸至緬甸維傑那加（Vijaynagar）邊界，最靠近邊界的路段，距離僅20公里。

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印度道路運輸暨公路部將負責修建這條新公路，工程將涵蓋橋樑和隧道，初步預算為2700億盧比（約1002億台幣），目前沿線有近800公里為未開發土地，預計2024至2025年開工，2026至2027年完工。

據了解，印中爭議邊界超過3200公里，分為東段的達旺及西段的拉達克地區；印中兩軍9日才因中國人民解放軍試圖越過達旺地區的「實際控制線」（LAC），而發生肢體衝突，為2020年6月拉達克地區加萬谷械鬥事件以來最嚴重衝突，令邊界爭議再次浮上檯面。

印度陸軍東部軍區司令卡里塔（Rana Pratap Kalita）先前就指出，中方持續在LAC一帶興建道路、鐵路、機場、通訊設備等，可隨時轉為軍營之用，印度必須急起直追，以因應局勢變化。

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