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    北京暴雨火車被迫停駛 900多名旅客遭困2天2夜

    328名乘客夜間徒步數小時後，今上午8時許首批抵達北京豐台站。（圖擷取自微博）

    328名乘客夜間徒步數小時後，今上午8時許首批抵達北京豐台站。（圖擷取自微博）

    2023/08/02 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕受颱風影響，中國包含京津冀（北京、天津、河北）等多地近日發生強降雨並傳出多起災情，其中從內蒙古烏海開往北京豐台站的K396次列車因暴雨被迫停駛，困於北京門頭溝落坡嶺附近，車上搭載有900多名乘客，其中328名乘客夜間徒步數小時後，今上午8時許抵達北京豐台站。

    綜合中媒報導，受杜蘇芮颱風影響，K396列車上月30日中午開始停駛，因強降雨被迫停靠北京門頭溝落坡嶺附近，900多名乘客和工作人員早滯留受困。當局1日晚由車站6名工作人員和當地居委安排車上700人在鐵路工務區和附近村民家中休息，剩下200人留在站內停靠的車廂休息，武警北京總隊也增加發送給受困乘客、周邊村民物資，包括食品、衣物和藥品。

    被困2天2夜後，今日早上凌晨2點左右，首批年齡介於20歲至40歲之間的328名受困乘客，在武警護送下徒步抵達斜河澗車站，接續轉乘接駁列車於今早8時32分抵達北京豐台站，其他乘客也將搭乘接駁列車或巴士送抵豐台站。目前鐵路當局正在搶修，並動員260多人員徒步攜帶生活物資前往臨時安置點派送。

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