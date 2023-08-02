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    天災+人禍！水庫洩洪沒通知 河北傳多人受困民怨沸騰

    受颱風環流影響京津冀豪雨成災，這波強降雨在河北造成超過54萬人受災，且當局還被爆無預警讓水庫洩洪，事前並未通知，除引發民怨也傳出有民眾因來不及撤離而受困。（圖擷自新浪網）

    受颱風環流影響京津冀豪雨成災，這波強降雨在河北造成超過54萬人受災，且當局還被爆無預警讓水庫洩洪，事前並未通知，除引發民怨也傳出有民眾因來不及撤離而受困。（圖擷自新浪網）

    2023/08/02 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕受颱風影響，中國包含京津冀（北京、天津、河北）等地近日遭遇極端強降雨並傳出許多災情。媒體消息指出，這波強降雨在河北造成超過54萬人受災，且當局還被爆無預警讓水庫洩洪，事前並未通知，除引發民怨也傳出有民眾因來不及撤離而受困。

    受颱風環流影響京津冀豪雨成災，昨日便傳出河北省有多處災民紛紛上網向外界求救，截至昨下午2時已有超過800條求救訊息，且其中有些內容指出，整個村落或社區與外界完全無法聯繫，只能透過有線電話委託親友對外求救。

    媒體消息指出，由於水位暴漲，嚴重阻塞來自北京的河流行洪的能力，為求力保北京，多處水庫進行洩洪，多位民眾指控官方事前並未通知。網路上更傳出，有當地村民因反對洩洪一起守堤，甚至與現場警察爆發衝突，結果許多村民被抓捕，當局仍強行挖堤洩洪，讓附近的村莊都瞬間被淹沒，導致當地民怨沸騰，民眾損失慘重，民眾除了上網求救，也有不少人響應「河北人的命也是命的」的呼籲。

    微博上昨深夜也傳出，河北白溝深夜發通知，稱險情嚴重，有決堤可能，為此大批民眾深夜大逃亡，無數車輛大排長龍動彈不得，宛如大型災難片的現場。後續還傳出，部分網友回應白溝緊急撤離的評論也被封鎖。

    微博上昨深夜也傳出，河北白溝深夜發通知，稱險情嚴重，有決堤可能，為此大批民眾深夜大逃亡，無數車輛大排長龍動彈不得，宛如大型災難片的現場。（圖擷自推特）

    微博上昨深夜也傳出，河北白溝深夜發通知，稱險情嚴重，有決堤可能，為此大批民眾深夜大逃亡，無數車輛大排長龍動彈不得，宛如大型災難片的現場。（圖擷自推特）

    受颱風環流影響京津冀豪雨成災，網上流傳，河北多處嚴重淹水，水深甚至高達3米。（圖擷自推特）

    受颱風環流影響京津冀豪雨成災，網上流傳，河北多處嚴重淹水，水深甚至高達3米。（圖擷自推特）

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