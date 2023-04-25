美軍戰情室掛「八國聯軍佔北京照」？ 中國網友氣瘋︰想表達什麼！

美國19日舉行模擬台海衝突的兵棋推演，不過比起推演結果，多數中國網友更在意執行兵推的美軍戰情室牆壁上的一張照片。（圖擷取自微博）

2023/04/25 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）領導的眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China），在19日與華府智庫「美國安全中心」（CNAS）一同合作，模擬台海衝突的兵棋推演。對此，中國網友除關注相關新聞，還為了一張掛在執行兵推戰情室牆壁上的照片氣翻。

綜合外媒報導，美國19日舉行模擬台海衝突的兵棋推演，引起世界多國關注，而被作為這場兵推主角之一的中國，也在緊盯美方的一舉一動。然而，多數中國網友比起這場兵推的目的、過程等內容，反而額外在意美軍公布的兵推照片，其中一張據稱是掛在執行兵推的戰情室牆壁上的照片，更是在中國微博上被瘋傳。

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中國微博熱搜「美軍兵棋推演台海戰爭，墻上竟掛八國聯軍入紫禁城照片？」的諸多網友貼文指稱，戰情室牆上的這張照片，為1900年大清帝國爆發的義和團之亂，當時的列強英國、俄羅斯、美國、法國、德國、日本、奧匈帝國與義大利，形成八國聯軍並佔領北京紫禁城的歷史畫面。對此，相關揣測文章、照片立即在微博被瘋傳，更激起不少愛國主義氾濫的中國網友怒火。

這些氣瘋的中國網友紛紛帶著各種不屑、嘲諷的仇美言論表示，「這是想表達什麼！」、「他們還做著列強夢呢」、「美帝亡我之心不死，這是實證」、「娘的早晚有一天白宮放歌唱祖國」、「美軍推演，實屬一幫太監在自慰」、「白頭鷹賊心不死，西方列強無不懷念大清啊」、「如此懷念八國聯軍時期的中國啊？意淫傷身哦 」、「要麼不打，要打的話就要狠狠的打，把過去的恥辱打回來，連本帶利的打回來」。

另據報導指出，先前參與兵推的民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）表示，不管是什麼衝突，美軍都能擊敗挑戰。不過他也提到，台海衝突是他們永遠不願見到的事情，因為戰爭代價對各方來說都太高，美方希望能避免衝突、嚇阻侵略，並用盡一切方法確保局勢不會淪落至此。

US military war game over Taiwan.



Picture on the wall depicts US Marine occupation of Beijing during Boxer Rebellion in 1900 pic.twitter.com/Ak6wJdErPi — Carl Zha （@CarlZha） April 24, 2023

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