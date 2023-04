美軍戰情室掛「八國聯軍佔北京照」？ 中國網友氣瘋︰想表達什麼！

美國19日舉行模擬台海衝突的兵棋推演,不過比起推演結果,多數中國網友更在意執行兵推的美軍戰情室牆壁上的一張照片。(圖擷取自微博)

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨議員蓋拉格(Mike Gallagher)領導的眾議院「中國問題特別委員會」(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China),在19日與華府智庫「美國安全中心」(CNAS)一同合作,模擬台海衝突的兵棋推演。對此,中國網友除關注相關新聞,還為了一張掛在執行兵推戰情室牆壁上的照片氣翻。

綜合外媒報導,美國19日舉行模擬台海衝突的兵棋推演,引起世界多國關注,而被作為這場兵推主角之一的中國,也在緊盯美方的一舉一動。然而,多數中國網友比起這場兵推的目的、過程等內容,反而額外在意美軍公布的兵推照片,其中一張據稱是掛在執行兵推的戰情室牆壁上的照片,更是在中國微博上被瘋傳。

中國微博熱搜「美軍兵棋推演台海戰爭,墻上竟掛八國聯軍入紫禁城照片?」的諸多網友貼文指稱,戰情室牆上的這張照片,為1900年大清帝國爆發的義和團之亂,當時的列強英國、俄羅斯、美國、法國、德國、日本、奧匈帝國與義大利,形成八國聯軍並佔領北京紫禁城的歷史畫面。對此,相關揣測文章、照片立即在微博被瘋傳,更激起不少愛國主義氾濫的中國網友怒火。

這些氣瘋的中國網友紛紛帶著各種不屑、嘲諷的仇美言論表示,「這是想表達什麼!」、「他們還做著列強夢呢」、「美帝亡我之心不死,這是實證」、「娘的早晚有一天白宮放歌唱祖國」、「美軍推演,實屬一幫太監在自慰」、「白頭鷹賊心不死,西方列強無不懷念大清啊」、「如此懷念八國聯軍時期的中國啊?意淫傷身哦 」、「要麼不打,要打的話就要狠狠的打,把過去的恥辱打回來,連本帶利的打回來」。

另據報導指出,先前參與兵推的民主黨首席議員克利胥納莫提(Raja Krishnamoorthi)表示,不管是什麼衝突,美軍都能擊敗挑戰。不過他也提到,台海衝突是他們永遠不願見到的事情,因為戰爭代價對各方來說都太高,美方希望能避免衝突、嚇阻侵略,並用盡一切方法確保局勢不會淪落至此。

US military war game over Taiwan.



Picture on the wall depicts US Marine occupation of Beijing during Boxer Rebellion in 1900 pic.twitter.com/Ak6wJdErPi — Carl Zha (@CarlZha) April 24, 2023

