「泰」辱華？ 小粉紅見中國國旗比他國低 爆氣要業者重插

近期泰國一間釣魚場業者被一名大叔級中國小粉紅撒潑騷擾，理由只因為該釣魚場附近插設的各國國旗中，中國五星旗的高度被小粉紅認為比別國低。（圖擷取自「鯽魚大叔」、「定西司法」、「畫鄉寒亭」中國抖音，本報合成）

2023/04/05 15:39

〔即時新聞／綜合報導〕時常打著「愛國」、「華人」等口號，在各國到處用各種理由出征別人的中國小粉紅，同時以脆弱又自卑的「玻璃心」聞名於世。近期泰國一間釣魚場就傳出，被一名大叔級中國小粉紅撒潑騷擾，理由竟然只因為該釣魚場附近插設的各國國旗中，中國五星旗的高度被小粉紅大叔認為比別國低，而爆氣勒令業者當場重插。

這起荒謬的騷擾事件發生在上個28日，一個名叫「鯽魚大叔」的中國網友，在自己的抖音帳號PO出一段影片，並以義憤填膺的姿態在鏡頭敘述，自己日前去泰國一間釣魚場所發生的遭遇。他表示，與同行友人一起到泰國一間釣魚場進行長達一個月的釣魚之旅，而他們一到現場時便看到，這間釣魚場在周遭插設著各國的國旗。

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接著他突然發現，中國五星旗相較其他國家而言，位置稍微低了一些，而對此氣憤表示，「TMD這是在歧視我們的國旗」，更不滿指出一旁日本的國旗明顯比較高。事後這名中國網友表示，他除了第一天去跟釣魚場老闆抗議這件事，並在一個月後即將離開之際，終於看到中國五星旗被插的又高又直，且還是所有國旗裡最高的。

獲得這樣的結果，讓這名中國網友表示非常高興，認為釣魚場老闆遵守與他們「承諾」，不枉費他在這一個月的不斷抗議，還洋洋得意在鏡頭前表示，「愛國之心是每個人與生俱來的」、「做為一個中國人，走到任何地方都不要忘本，走到任何地方都不要怕，因為我們背後都一個強大的靠山！」等愛中國言論。

事後，此事不僅中國媒體大肆報導，許多中國網友也紛紛激動地到抖音、微博等中國社群平台發文並附上「鯽魚大叔把國旗升起來」的Hashtag，對該男子高呼讚賞，「傳遞大國大愛精神，國強民強」、「幹得漂亮這才是中國人該幹的事」、「我們的國旗一升高，瞬間看著順眼了！幹的漂亮」、「兄弟向你致敬，不管走到那里都能捍衛祖國的尊言」、「去國外把大中國的國旗升高，讓多少國人心中洶湧澎湃」。

對此，無法理解中國人這般神奇邏輯的各國網友，則紛紛到臉書、Twitter、YouTube等社群平台討論和吐槽，「典型的不跟白癡吵」、「已開發國家就是不一樣」、「所以老闆有多收錢嗎？」、「賤民的身份卻去煩皇帝階級的事」、「嚴重的自卑感產生莫名其妙又變態的優越感」、「泰國人的幽默從不讓人失望，升超高快笑死」、「他們印證了一句話『嘴巴有多驕傲，內心就多自卑』」。

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