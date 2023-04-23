男子網戀6年花光積蓄！正妹女友身分曝光竟是48歲舅媽

中國最近發生了一起被「自家人坑」的詐騙案件，有名男子在2016年透過舅媽介紹，結識了1名女子「林咪」並陷入網戀，沒想到交往6年後卻發現原來「林咪」竟就是自己的舅媽。（情境照）

2023/04/23 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國最近發生了一起被「自家人坑」的詐騙案件，有名男子在2016年透過舅媽介紹，在網路結識了1名女子「林咪」，男子被網戀對象迷的神魂顛倒，甚至在交往6年間，共轉了142萬人民幣（約630萬新台幣）給對方。男子多次嘗試與女子見面但都遭拒，最後還被對方封鎖，故向警方報案求助，這才發現原來「林咪」竟就是自己的舅媽。

綜合中媒報導，男子表示，2016年與前女友分手後便遭受打擊，難以走出情傷。此時，48歲舅媽介紹了一位正妹林咪給他，2人經過聊天後感情升溫，故發展成穩定的網戀關係。

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但交往後沒多久，林咪就突然向男子哭訴家人出了車禍需要經濟援助，擔心女友的男子立馬轉了3萬人民幣（約新台幣13.3萬元）幫助她。後來，林咪在長達6年多的交往期間，又多次以各種藉口向男子要錢，導致男子總共損失逾600萬新台幣，花光所有積蓄。

男子在交往期間曾多次約林咪見面，希望2人能夠實際約會，沒想到遭到對方不斷地拒絕，受不了的男子於是便要求林咪還錢，但卻遭到對方無情封鎖，讓他氣憤不已，也終於意識到自己受騙，故向警方報案。但男子卻沒想到原來女友的真面目，就是6年前伸出援手的舅媽。

男子受訪時坦言，舅媽在2015年就已經與舅舅離婚，但一直對他十分關心，因此當舅媽介紹對象給自己時，才認為是單純好意。而且男子的舅媽在交往期間，都會使用變聲器與他聊天，這才讓男子糊塗地跟自己舅媽網戀長達6年。

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