慘上加慘！失業男FB廣告貸款30萬 繳款、買點數26萬才知被騙

警方提醒貸款詐騙5話術。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/23 14:59

〔記者姚岳宏／台北報導〕中部地區靠打零工為生的40多歲田姓男子，因家中變故急需資金周轉，本月初在LINE看到知名銀行信用貸款廣告，對方卻來電表示，需先儲存欲貸款50萬元的20%，也就是10萬元才能順利放貸，田男依言匯款，對方又以各種理由要他不斷匯錢前後達22萬元，直到詢問家人，才知遭詐；南部另名失業男子更慘，透過臉書廣告要貸款30萬元，卻被對方以繳款、買點數等理由要求不斷匯錢，最後付出26萬元才知被騙。

刑事警察局指出，疫後經濟復甦，民眾對資金有更大需求，衍生佯稱代辦貸款詐騙案，據統計，今年1月至4月16日，佯稱代辦貸款詐騙案件共發生308件，比起去年同期200件，成長約5成；財損更從新台幣1164萬元增至3276萬元，成長近2倍，其中2成透過超商代碼繳費及儲值遊戲點數交付金錢。

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警方調查，田男在LINE看到貸款廣告後，主動加LINE聯繫潘姓專員，透過對方提供連結註冊資料後，對方卻稱田男帳號填輸錯誤，將由客服人員協助排除，客服人員來電表示，需儲存欲貸款款項50萬元的20%，也就是10萬元才能順利放貸，田男則說，金額超過非約定帳戶上限而無法匯款。

對方客服隨即提供5組條碼，要求田男以超商繳費，繳費後客服再說因田男輸入帳號錯誤，以致帳戶遭凍，為求解凍需再次匯款6萬元，後又稱因田男自己誤填，為保障其他客戶資料安全，需再匯款6萬元修改帳號才能解鎖，田男再次匯款後，仍無法拿到貸款款項，向客服人員客訴，對方表示可以幫忙刷流水，也就是幫忙存錢至田男帳戶，以獲得虛假帳戶資金流量，田男因為不了解對方說法而詢問家人，家人才驚覺田男遭詐，已損失22萬元。

無獨有偶，南部另有50多歲失業的葉姓男子，在臉書廣告看到貸款訊息，主動加LINE與業務員聯繫，並進入公司平台註冊貸款，也是顯示平台放款失敗，葉男心急打電話跟客服人員反映，客服表示因收款帳號輸入錯誤，請葉男利用便利商店條碼繳費6萬元才能進入保密系統修改，繳完並翻拍收據給客服人員。

最後又以提供金管會合法審核須加購金融商業險、解除帳號凍結等費用，不斷要求以超商條碼付款，由於他連3日購買遊戲點數，讓超商店員起疑，請警方到場詢問，才知葉男為貸款30萬元周轉金，前後代碼繳費8次、購買遊戲點數5次，損失達26萬元，葉男透過LINE聯繫平台客服，對方還以帳戶保證金不足，請葉男再次繳費，經表示已報案，對方才主動掛電話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

被害民眾與詐騙歹徒對話。（記者姚岳宏翻攝）

被害民眾與詐騙歹徒對話。（記者姚岳宏翻攝）

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