20歲男領143萬投資直播？ 警查匯款事由當場戳破謊言

一名20歲男子日前到銀行提領143萬元，引發行員起疑並報警；男子向到場員警稱領錢為投資海鮮購物直播，警方為慎重起見，請行員查閱匯款紀錄，當場戳破謊言，全案移請新竹地檢署偵辦。 （記者廖雪茹翻攝）

2023/04/23 20:37

〔記者廖雪茹／新竹報導〕提供帳戶並至銀行領錢即可獲利？一名20歲男子日前到銀行提領143萬元，引發行員起疑並報警；男子向到場員警稱領錢為投資海鮮購物直播，警方為慎重起見，請行員查閱匯款紀錄，卻發現該帳戶以買車事由一天收受了2筆款項共150萬元，當場戳破謊言，全案依詐欺罪嫌移請新竹地檢署偵辦。

竹北警分局表示，19日中午12點許接獲銀行行員通報，稱有疑似詐騙車手至銀行欲提領大筆現金，經員警到場詢問，該名男子稱到銀行提領143萬元，準備與朋友合資用於海鮮購物直播；員警為慎重起見，避免民眾遭詐騙，便詢問行員相關匯款帳戶。

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行員向員警表示，該帳戶今日收受款項2筆共150萬元，匯款事由為買車及投資，顯與該男子稱與朋友合資做直播不符，表示可能為提領車手。員警接續詢問男子海鮮買賣相關內容，過程中男子說話吞吞吐吐、前後矛盾，直撥電話又刪訊息，員警覺得有異，便請男子到派出所釐清。

警方表示，後續清查該帳戶匯款明細，查得另一民眾因投資案匯款於該帳戶，員警於所內當場將該男逮捕。經瞭解，犯嫌疑似因透過朋友介紹賺錢方法，只要提供其帳戶並至銀行領錢即可獲利，全案移請新竹地檢署偵辦。

另外，六家派出所接獲銀行稱有民眾疑似遭詐騙，經到場了解，一名男子欲提領380萬元，因金額龐大，請警方到場協助。民眾稱提領現金要供弟弟投資股票使用，但警方詢問弟弟，弟弟卻說不是自己要用，而是哥哥近期疑似遭到詐騙，先前投資說有獲利200萬，但仍不肯先領出來證明真假，堅持繼續投資，擔心哥哥執迷不悟，因此請警方到場勸說並分析詐騙手法，阻止民眾險遭詐騙。

警方呼籲民眾勿輕易相信詐騙集團的話術，詐騙手法層出不窮，民眾應先冷靜小心求證或撥打165反詐騙專線諮詢，以免遭詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

男子向警方稱提領現金要供弟弟投資股票使用，但警方詢問弟弟，弟弟卻說不是自己要用，而是擔心哥哥疑似遭到詐騙，因此請警方到場勸說並分析詐騙手法。（記者廖雪茹翻攝）

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