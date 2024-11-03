公開場合脫衣抗議 伊朗女學生遭捕

這名女子在伊朗德黑蘭著名學府伊斯蘭自由大學遭準軍事組織成員騷擾，拉扯頭巾和衣服，隨後脫掉外衣抗議，最後只穿內衣褲，令路人驚訝不已。（圖擷取自X平台）

2024/11/03 10:01

〔中央社〕伊朗境外數家新聞媒體報導和社群媒體消息指出，一名女學生疑為抗議伊朗嚴格的伊斯蘭衣著規定，而在校園脫到只剩內衣，今天已遭伊朗當局逮捕。

法新社和路透社報導，這名身分不詳的女子在德黑蘭（Tehran）著名學府伊斯蘭自由大學（Islamic Azad University）遭巴斯杰（Basij）準軍事組織成員騷擾，身上的頭巾和衣服遭拉扯。

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社群媒體上發布的影片顯示，隨後她脫掉外衣以示抗議，最後身上只剩內衣褲，令一旁路人驚訝不已。

社群媒體上的影片顯示，伊斯蘭自由大學分校的警衛拘留這名身分不明的女子。校方發言人馬加布（Amir Mahjob）在社群媒體X表示：「在警局…發現她承受極大的心理壓力，並患有精神疾病。」

然而，部分社群媒體網友認為，這名女子的舉動是蓄意的抗議行為。

一名網友在X表示：「對大多數女性而言，穿著內衣出現在公共場合是她們最怕的惡夢之一……這是對（當局）愚蠢堅持強制戴頭巾的反應。」

伊朗強制規定女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著寬鬆的衣服。

這段影片最初由伊朗學生社群媒體頻道「埃米爾卡比爾」（Amir Kabir）發布，隨後獲許多波斯語媒體報導，包括庫德族人權團體Hengaw、新聞網站Iran Wire以及國際特赦組織（Amnesty International）。

這段影片似乎是由鄰近建築物的旁觀者拍攝的。另一段影片顯示，她被幾名便衣男子強行推進一輛車內，並被帶往不明地點。

2022年9月，年輕伊朗庫德族女性艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察逮捕，並於羈押期間喪生。艾米尼之死旋即掀起全國抗議，示威行動雖遭安全部隊暴力鎮壓，卻有愈來愈多女性反抗當局、摘下頭巾。

這名女子在伊朗德黑蘭著名學府伊斯蘭自由大學遭準軍事組織成員騷擾，拉扯頭巾和衣服，隨後脫掉外衣抗議，最後只穿內衣褲，令路人驚訝不已。（圖擷取自X平台）

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