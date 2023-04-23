退休會計師誤入投資詐騙陷阱 2800萬積蓄付諸流水

警方在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的同案共犯許姓男子與韓姓少年。（記者江志雄翻攝）

2023/04/23 12:48

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣72歲退休會計師誤入圈套，聽信歹徒謊言投資2800萬元操作股票，後來想提領獲利，竟被要求另付巨額稅款及保證金，才驚覺受騙，案情因此曝光，警方循線逮捕3嫌，其中2人今天（23日）被法院裁定收押禁見，但婦人一生積蓄恐付諸流水。

這名婦人3月間透過臉書加入LINE群組，結識詐騙集團假冒的投資顧問，依其指示下載投資軟體APP，以匯款及提款面交方式，陸續投入2800萬元操作股票投資，最近見獲利超過4000萬元要求提領，詐騙集團誆稱要再支付478萬元所得稅及保證金，婦人開始起疑。

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羅東警分局21日獲報，告知是詐騙手法，被害婦人執意交付現金，並與詐騙集團約定在羅東住處面交，警方專案小組派員埋伏監控，假冒投資顧問外派經理的25歲沈姓車手現身取款時，警方一擁而上壓制逮捕，在他身上搜出偽造的取款收據、公司印章、工作證等犯罪工具。

警方專案小組隨後擴大搜捕，發現18歲許姓男子、17歲韓姓少年共乘的車輛，在被害人住處附近徘徊形跡可疑，經上前盤查，查獲2人是俗稱「收水」的同案共犯，準備把沈男收得贓款取回，轉交給詐騙集團。

警方將3人帶回偵訊，依詐騙、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法送辦，沈姓車手與許姓同夥被宜蘭地方法院收押禁見，此外，少年法庭裁定韓姓少年由辯護律師帶回。

羅東警分局長江建忠表示，詐騙集團常假借股市名嘴或企業聞人名義，在臉書社群網站散布「高報酬」投資管道，邀大家加入社群，再誘騙匯款投資，呼籲各界小心求證，避免荷包大失血。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

宜縣一名退休會計師誤入詐騙圈套，警方逮捕沈姓車手（中）等3嫌。（記者江志雄翻攝）

警方在嫌犯身上搜出偽造的取款收據、公司印章、工作證等犯罪工具。（記者江志雄翻攝）

詐騙集團沈姓車手假冒投資顧問外派經理的名片。（記者江志雄翻攝）

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