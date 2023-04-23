為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退休會計師誤入投資詐騙陷阱 2800萬積蓄付諸流水

    警方在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的同案共犯許姓男子與韓姓少年。（記者江志雄翻攝）

    警方在被害人住處附近壓制俗稱「收水」的同案共犯許姓男子與韓姓少年。（記者江志雄翻攝）

    2023/04/23 12:48

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣72歲退休會計師誤入圈套，聽信歹徒謊言投資2800萬元操作股票，後來想提領獲利，竟被要求另付巨額稅款及保證金，才驚覺受騙，案情因此曝光，警方循線逮捕3嫌，其中2人今天（23日）被法院裁定收押禁見，但婦人一生積蓄恐付諸流水。

    這名婦人3月間透過臉書加入LINE群組，結識詐騙集團假冒的投資顧問，依其指示下載投資軟體APP，以匯款及提款面交方式，陸續投入2800萬元操作股票投資，最近見獲利超過4000萬元要求提領，詐騙集團誆稱要再支付478萬元所得稅及保證金，婦人開始起疑。

    羅東警分局21日獲報，告知是詐騙手法，被害婦人執意交付現金，並與詐騙集團約定在羅東住處面交，警方專案小組派員埋伏監控，假冒投資顧問外派經理的25歲沈姓車手現身取款時，警方一擁而上壓制逮捕，在他身上搜出偽造的取款收據、公司印章、工作證等犯罪工具。

    警方專案小組隨後擴大搜捕，發現18歲許姓男子、17歲韓姓少年共乘的車輛，在被害人住處附近徘徊形跡可疑，經上前盤查，查獲2人是俗稱「收水」的同案共犯，準備把沈男收得贓款取回，轉交給詐騙集團。

    警方將3人帶回偵訊，依詐騙、違反組織犯罪防制條例及洗錢防制法送辦，沈姓車手與許姓同夥被宜蘭地方法院收押禁見，此外，少年法庭裁定韓姓少年由辯護律師帶回。

    羅東警分局長江建忠表示，詐騙集團常假借股市名嘴或企業聞人名義，在臉書社群網站散布「高報酬」投資管道，邀大家加入社群，再誘騙匯款投資，呼籲各界小心求證，避免荷包大失血。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    宜縣一名退休會計師誤入詐騙圈套，警方逮捕沈姓車手（中）等3嫌。（記者江志雄翻攝）

    宜縣一名退休會計師誤入詐騙圈套，警方逮捕沈姓車手（中）等3嫌。（記者江志雄翻攝）

    警方在嫌犯身上搜出偽造的取款收據、公司印章、工作證等犯罪工具。（記者江志雄翻攝）

    警方在嫌犯身上搜出偽造的取款收據、公司印章、工作證等犯罪工具。（記者江志雄翻攝）

    詐騙集團沈姓車手假冒投資顧問外派經理的名片。（記者江志雄翻攝）

    詐騙集團沈姓車手假冒投資顧問外派經理的名片。（記者江志雄翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    投資飆股有內線？「大師」言之鑿鑿 他差點被騙70萬
    2023/04/23 06:49

    投資飆股有內線？「大師」言之鑿鑿 他差點被騙70萬
    「賭石」一夜致富？ 現場直播加漂亮妹妹洗腦險暈船
    2023/04/22 13:45

    「賭石」一夜致富？ 現場直播加漂亮妹妹洗腦險暈船

    京站女王節加碼送6000 再抽出國旅遊！
    通報投資詐騙廣告 黃天牧：Google完全無下架
    2023/04/19 13:19

    通報投資詐騙廣告 黃天牧：Google完全無下架
    養套殺！「假投資」成新興詐術主流 菜籃族痛失500萬
    2023/04/17 23:26

    養套殺！「假投資」成新興詐術主流 菜籃族痛失500萬
    社群平台假冒名人詐騙 陳建仁：1個月內提出相關配套方案
    2023/03/31 14:21

    社群平台假冒名人詐騙 陳建仁：1個月內提出相關配套方案
    App Store也要小心有詐！退休婦跟隨「老師」投資慘噴1600萬
    2023/03/11 16:45

    App Store也要小心有詐！退休婦跟隨「老師」投資慘噴1600萬
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播