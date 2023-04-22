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    首頁　>　社會

    「賭石」一夜致富？ 現場直播加漂亮妹妹洗腦險暈船

    男子到銀行準備匯出台幣5280元，被行員發現有異，會同員警進行阻詐。（讀者提供）

    男子到銀行準備匯出台幣5280元，被行員發現有異，會同員警進行阻詐。（讀者提供）

    2023/04/22 13:45

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市警方接獲通報，一男子遭漂亮妹妹洗腦，加上觀看現場直播，加入「賭石」投資，到銀行準備匯出台幣5280元，被行員發現有異，會同員警進行阻詐，男子才從美夢中驚醒。

    警方表示，「賭石」指翡翠在開採出來時，有一層風化皮包裹著形成原石，無法知道其內的好壞，須切割後才能知道翡翠的質量，也吸引想以小博大的民眾參與購買原石。

    鳳山分局五甲派出所21日13時，接獲轄內五甲二路上銀行疑似詐騙通報，警員到場了解，柯姓男子（50歲）稱於3個月前網路交友認識一名「妹妹」，對方除了每天問候並向柯男表示有「賭石」管道，參與可能一夜致富，並提供「賭石直播」的網址給柯男觀看，還洗腦柯男盡快投資！

    男子到銀行要匯款新台幣5280元（人民幣1100元）時，向行員表示帳戶持有人是自己的「妹妹」，行員查明帳戶持有人非姓「柯」，詢問柯男是否方便查看其手機時，發現對話內容都是簡體字，機警行員立即報警處理。

    員警向民眾柯男告知此「賭石」手法「篤實」為投資詐騙方式，並查詢其與匯款之帳戶已於165系統遭通報警示3次，勸切勿匯款以免金錢損失無法取回，柯男這才從美夢中驚醒。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    「妹妹」每天問候並表示有「賭石」管道，參與可能一夜致富。（讀者提供）

    「妹妹」每天問候並表示有「賭石」管道，參與可能一夜致富。（讀者提供）

    妹妹每天用line問候，讓男子險些暈船。（讀者提供）

    妹妹每天用line問候，讓男子險些暈船。（讀者提供）

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