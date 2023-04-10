婦人想申購新股 險上詐騙集團當

近來有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，台北市一名婦人信以為真。 （記者鄭景議翻攝）

2023/04/10 15:24

〔記者鄭景議／台北報導〕近來有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，台北市一名婦人信以為真，以為匯錢就能申購新股，前往銀行匯款新台幣5萬元要到指定帳戶，所幸行員機警發現通報轄區文山二分局警方，才避免婦人上當。

景美派出所警員何昊霖、陳于真於日前接獲轄內銀行報案，指稱有一婦人疑似遭詐騙需要協助，員警到場後先了解案情，婦人表示，有投資公司透過網路告訴她，可以以「新股申購」的方式，大量申購股票，保證獲利、穩賺不賠，婦人聽完後便興奮前往往銀行準備匯款新台幣5萬元至指定帳戶。

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警方一聽就發現是詐騙集團手法，耐心向婦人解釋網路上許多假投資真詐騙的案例，以及非正統的投資管道，極可能涉及詐騙，婦人此時仍半信半疑，於是員警請求其將LINE訊息提供給警方觀看，另一方面調查匯款帳戶，果然有通報紀錄以及異常金流頻繁進出，調出相關資料提醒他，婦人始驚覺遭詐騙。

警方呼籲，如果被要求匯款時，用其他說詞欺騙行員就絕對是詐騙，並保持三不原則：「不要聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站」。

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