為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    婦人想申購新股 險上詐騙集團當

    近來有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，台北市一名婦人信以為真。 （記者鄭景議翻攝）

    近來有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，台北市一名婦人信以為真。 （記者鄭景議翻攝）

    2023/04/10 15:24

    〔記者鄭景議／台北報導〕近來有詐騙集團看準民眾熱衷「新股申購」，假冒投資公司名義透過LINE以話術行騙，台北市一名婦人信以為真，以為匯錢就能申購新股，前往銀行匯款新台幣5萬元要到指定帳戶，所幸行員機警發現通報轄區文山二分局警方，才避免婦人上當。

    景美派出所警員何昊霖、陳于真於日前接獲轄內銀行報案，指稱有一婦人疑似遭詐騙需要協助，員警到場後先了解案情，婦人表示，有投資公司透過網路告訴她，可以以「新股申購」的方式，大量申購股票，保證獲利、穩賺不賠，婦人聽完後便興奮前往往銀行準備匯款新台幣5萬元至指定帳戶。

    警方一聽就發現是詐騙集團手法，耐心向婦人解釋網路上許多假投資真詐騙的案例，以及非正統的投資管道，極可能涉及詐騙，婦人此時仍半信半疑，於是員警請求其將LINE訊息提供給警方觀看，另一方面調查匯款帳戶，果然有通報紀錄以及異常金流頻繁進出，調出相關資料提醒他，婦人始驚覺遭詐騙。

    警方呼籲，如果被要求匯款時，用其他說詞欺騙行員就絕對是詐騙，並保持三不原則：「不要聽信來源不明資訊、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利APP與投資平台網站」。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為圓兒子賺大錢夢 婦拿房子抵押險被騙300萬
    2023/04/09 17:02

    為圓兒子賺大錢夢 婦拿房子抵押險被騙300萬
    臉書「投資詐騙」廣告肆虐 中市警局5個月函請下架2490篇
    2023/04/03 00:16

    臉書「投資詐騙」廣告肆虐 中市警局5個月函請下架2490篇

    華人世界公益盛會 2023愛心獎提名開跑
    看得見拿不到！ 新興「投資詐騙」成詐術主流
    2023/04/03 00:15

    看得見拿不到！ 新興「投資詐騙」成詐術主流
    社群平台假冒名人詐騙 陳建仁：1個月內提出相關配套方案
    2023/03/31 14:21

    社群平台假冒名人詐騙 陳建仁：1個月內提出相關配套方案

    麗盛南京 南京西路第一排 全新成屋
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播