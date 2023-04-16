網路遇到愛神＋財神？愛情騙子詐投資 害女失金270萬元

對方教導被害人下載假虛幣網站。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/16 14:52

〔記者姚岳宏／台北報導〕去年12月林姓女子透過LinkedIn平台結識自稱為香港投資顧問男子，2人加LINE成為好友，雙方透過線上開始交往，期間對方一再提及虛擬貨幣可賺大錢，後來介紹比坊間虛幣交易所報酬率更高的投資網站給林女，被愛情沖昏頭的林女先後借貸投資新台幣270萬元，直到無法出金，才知遇詐。

刑事警察局提醒，幣圈名言「DYOR」，就是「Do Your Own Research」，意思為投資理財應做足功課，切莫輕信他人推薦項目就盲目跟進，警方呼籲，投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，勿聽信網友來路不明的投資管道，若有任何疑問，請撥打165反詐騙專線查證或以110向警方報案，以免誤入陷阱。

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警方調查，自稱香港投資顧問男子，一開始就展開柔情攻勢，天天向林女噓寒問暖，雙方成為遠距情侶關係，今年1月開始，對方不斷告知林女投資虛擬貨幣的好處，誆稱保證高獲利、穩賺不賠，慫恿被害人借款進行投資。

林女一開始在幣安虛擬貨幣交易所自行操作持有泰達幣（USDT），後來歹徒介紹宣稱報酬率比幣安更高的虛擬貨幣網站給她，該假網站客服人員也透過私LINE與林女聯絡，指示她將原持有的虛擬貨幣轉移至不明錢包。

今年1月至3月份，短短不到2個月，林女便已投入270萬元投資，直至她想出金，卻遭客服人員索取稅金，甚至遭威脅不按時繳交將會扣繳罰款，林女才驚覺遭詐騙。

另一網友被人帶闖幣圈案例，發生於今年2月，歹徒於臉書主動搭訕被害人，透過私加LINE與被害人聯繫並發展感情，同樣以保證快速獲利、穩賺不賠說法，慫恿被害人至【PLUBIT EX】投資平台APP註冊，將原持有的乙太幣（ETH）轉入該平台，並依歹徒指示存入指定之電子錢包內，前後不到1個月，被害人陸續投入新台幣180萬元，直到無法出金，鼓起勇氣向警方諮詢，才恍然大悟，原來已落入假交友投資詐騙陷阱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

假交友投資詐騙流程圖。（記者姚岳宏翻攝）

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