養套殺！「假投資」成新興詐術主流 菜籃族痛失500萬

圖左為詐團偽造的「台新證券App」，圖右則是正宗的App，兩者圖案幾乎一樣。（警方提供）

2023/04/17 23:26

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲一個詐團，光一年就狂詐6千多萬元，其中一名菜籃族婦人因此被騙高達500萬元，而這就是近年新興的「投資詐欺」，不少人誤信此一騙局，先下載APP或於來路不明投資網站建立帳戶，匯款後確實見到帳戶內利潤迅速翻升，卻是「看得到、拿不到」，甚至有醫師被騙2千多萬，標準的養套殺。

台灣近年新興「投資詐騙」橫行，騙徒用臉書等社交平台，推播諸如「診股神器」的小廣告，是這種詐欺猖狂之因，尤其是這兩年間，新興的「投資詐欺」已經擠下「網路購物」、「分期付款」等詐欺手法，件數與單筆受騙金額，都躍居第一名。

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期間紛紛出現假冒名人的投資詐欺廣告，「貪念加上信任（崇拜）名人效應，詐欺成功機率大升」，以刑事局中打今天宣布破獲的假投資詐團而言，就是冒用投顧公司，或是網紅「股市女王蘇麗芬」的名義，向中產階級、菜籃族遊說投資詐財，一年來獲利不法贓款超過6千萬元。

其中一名中年婦人去年3月先行投入100萬，帳戶上顯示翻倍獲利，嘗到甜頭後陸續加碼投資，至去年5月陸續投入資金達500多萬，欲出金時無法操作，跟詐團反應卻被踢出群組也無法登入APP，始驚覺遭受詐騙，而中打先前也曾受理一起報案，一名醫生一口氣投入2千萬元，不到兩週獲利高達一倍想獲利了結，騙徒卻要他先繳納500萬元保證金，他不願意繳，對方已讀不回，這些錢都要不回來。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YOUTUBE上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號，或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給超乎比例的高報酬等情形，絕對是詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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