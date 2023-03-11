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    App Store也要小心有詐！退休婦跟隨「老師」投資慘噴1600萬

    刑事局提醒醒假投資詐騙4大特徵。（刑事局提供）

    刑事局提醒醒假投資詐騙4大特徵。（刑事局提供）

    2023/03/11 16:45

    〔記者邱俊福／台北報導〕官方市集App也要小心受騙！6旬退休徐姓婦人去年底加入投資LINE群組，群組老推薦徐婦從App Store下載交易所「BTMIN GT」App，並以「陌生個人銀行帳號」供匯款儲值，投資虛擬貨幣，徐婦不疑有他，陸續投入高達1600萬元，直到銀行行員察覺有異，通報警方到場勸說，才驚覺被騙。

    刑事局指，去年底，徐婦加入自稱「股票分析師助理」的投資LINE群組，群組老師「蔣明誠」每日分析股票走勢、政治、國際經濟、比特幣，後來推薦她下載交易所「BTMIN GT」App，投資虛擬貨幣。因為是從App Store下載，徐婦認為不可能是詐團，於是聽從「群組的老師」指示操作。

    徐婦第一次投資40萬元，沒有獲利，第二次再砸300萬，成功拿回40萬元，之後越投資越多，卻一直無法出金，而且交易平台今年1月初要求使用者「提供與身分證相符之銀行帳戶」、「繳付帳戶內10％金額驗證身分後才能出金」，徐婦因此到處借錢，直到銀行行員察覺有異，通報警方到場，徐婦聽完警方說明才知受騙，但已被詐了1600萬元。

    刑事局提醒，雖然官方市集下載的應用程式經過初步審核上架，但也可能被利用作為詐騙，民眾應小心查證避免落入詐騙圈套，下載App前參考其他使用者的評價，以免受騙，而事實上，只要民眾每次投資入金的帳戶都是「陌生個人銀行帳號」，就極有可能是詐騙集團的人頭帳戶。

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