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    翁要匯120萬買「字畫」不知作者誰 警戳破「股票騙局」

    警方在銀行攔阻章姓老翁匯出120萬。（民眾提供）

    警方在銀行攔阻章姓老翁匯出120萬。（民眾提供）

    2022/12/21 18:53

    〔記者王捷／台南報導〕章姓老翁到銀行說買字畫要匯款120萬，但當行員問他要買誰的字畫時，老翁卻說不出來作者是誰，警方獲報抵達跟他聊了快半小時，才知道原來章翁加入詐欺集團偽裝的「股票代操」群組，裡面的助理給他洗腦，只要匯款給平台就可以幫章翁獲利，警方直接戳破「股票騙局」，章翁感謝警方替他守住百萬。

    70多歲的章姓老翁幾天前加入LINE的投資股票群組，與暱稱「助理林詩婷」聊天後，對方告知他匯款到投資股票平台，就有「老師」代為操盤，便可獲得高額利潤，但其實該群組有詐欺集團的成員當樁腳，不時就傳訊息稱「謝謝老師」或是傳出獲利消息，讓章翁信以為真，就到台新銀行想匯款，銀行行員發覺有異通報警方。

    民權所員警黃浩庭、翁達翰抵達時，章姓老翁仍然聲稱是要買字畫，但對120萬的字畫，章翁卻說不清楚字畫的內容或是賣家是誰，最後章翁才說，他是想要請「老師」代操股票買賣。警方則提醒，如果沒有經過主管機關同意，替人代操股票等有價證卷，可能違反證券投資信託及顧問法，這是為了防範詐欺集團用這個方式吸金，正常地銀行不會這麼做。

    這時章翁才理智上線，放棄匯款的念頭，警二分局表示，民眾千萬不要相信網路投資，歹徒常會教民眾匯款時要以「修繕、裝潢」等等為由，不能説投資股票，以防止遭行員懷疑而被攔阻匯款，找正當投資管道可以向銀行洽詢，以免積蓄遭詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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