男子宿醉開砂石車 「連刷8車」、碰撞山壁送醫

肇事的砂石車。（圖由警方提供）

2024/05/14 16:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子是砂石車司機，前天幫媽媽過母親節喝高梁酒喝太嗨，隔天宿醉中仍開著滿載石塊砂石車上路，結果在行經北屯區路段時，因不勝酒力連續碰撞路旁8輛轎車，還碰撞山壁，雖未波及其他用路人，但劉男卻因猛烈撞擊力道受傷送醫，經查，劉的酒測值嚴重超標，今天訊後依公共危險罪嫌送辦。

這起連環撞交通事故發生在昨天中午12點多，39歲劉男當時駕駛載運石塊的砂石車，沿祥順路二段往北行駛，先碰撞路旁1輛轎車，接著左轉松竹路一段再碰撞3輛民眾車輛，此時劉仍未停車，繼續行駛經過東山路口後，又碰撞山壁再撞上4輛車，合計連撞8輛車後才停下，所幸未造成其他用路人受傷。

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警方獲報到場時，劉男因全身多處擦挫傷先由救護車送醫治療，雖無大礙但經酒測，酒測值達0.77毫克，已明顯超過法定標準值，而劉男今天出院接受警詢，據了解，劉男因為幫媽媽過母親節，期間與親友喝了一瓶高梁酒，原以為睡一覺就退酒，未料隔天仍宿醉導致開車途中釀禍。

警方表示，全案訊後依公共危險罪嫌送辦，詳細肇事原因交由交通警察大隊分析研判。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

砂石車連續碰撞路旁8輛轎車。（圖由警方提供）

劉男受傷送醫，酒測值超標。（圖由警方提供）

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