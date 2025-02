口水戰升溫 拜登賓州造勢轟川普「想揍他屁股」

拜登2日為賀錦麗助選稱想揍川普屁股。(路透)

2024/11/03 09:57

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統拜登(Joe Biden)2日在賓州家鄉斯克蘭頓(Scranton)的木工工會造勢時,對共和黨總統候選人川普(Donald Trump)發出嚴厲抨擊,語出驚人稱「這種人就該挨揍他屁股」(someone “you’d like to smack in the a–”),選戰口水戰持續升溫。

綜合《美聯社》、《紐約郵報》報導,在此場為民主黨總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)助選的活動中,81歲的拜登咬牙切齒地說:「我知道有人覺得他很有男子氣概,但說真的,這種人就該挨揍屁股。」現場工會會員報以掌聲與歡呼。

拜登在演說中強調,「這次選舉攸關重大」。他指出川普陣營正試圖推翻可負擔健保法案(Affordable Care Act)以及創造11.5萬個製造業就業機會的《晶片與科學法案》(CHIPS Act)。期間,他已故長子波‧拜登(Beau Biden)的女兒娜塔莉(Natalie)也短暫上台站台。

拜登進一步抨擊,川普和共和黨打算刪減社會安全福利,以支應富人減稅方案。不過川普曾否認這項指控,聲稱「絕不會」危及社福計畫。

隨著大選倒數,拜登對川普及其支持者的批評愈發尖銳。他於10月28日抨擊川普支持者是「垃圾」,此言論出現在川普麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)造勢會後,當時一名喜劇演員嘲諷波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

川普競選團隊迅速反擊這項失言。隔日川普在威斯康辛州造勢時,特地穿上清潔人員的螢光橘背心,搭乘垃圾車抵達會場。白宮方面則傳出取消拜登部分競選通話活動。

值得注意的是,拜登上月在新罕布夏州(New Hampshire)造勢時,一度脫口呼籲把川普「關起來」,隨即改口:「政治上把他關在門外,這才是我們該做的。」

