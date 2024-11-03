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    口水戰升溫 拜登賓州造勢轟川普「想揍他屁股」

    拜登2日為賀錦麗助選稱想揍川普屁股。（路透）

    拜登2日為賀錦麗助選稱想揍川普屁股。（路透）

    2024/11/03 09:57

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）2日在賓州家鄉斯克蘭頓（Scranton）的木工工會造勢時，對共和黨總統候選人川普（Donald Trump）發出嚴厲抨擊，語出驚人稱「這種人就該挨揍他屁股」（someone “you’d like to smack in the a–”），選戰口水戰持續升溫。

    綜合《美聯社》、《紐約郵報》報導，在此場為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）助選的活動中，81歲的拜登咬牙切齒地說：「我知道有人覺得他很有男子氣概，但說真的，這種人就該挨揍屁股。」現場工會會員報以掌聲與歡呼。

    拜登在演說中強調，「這次選舉攸關重大」。他指出川普陣營正試圖推翻可負擔健保法案（Affordable Care Act）以及創造11.5萬個製造業就業機會的《晶片與科學法案》（CHIPS Act）。期間，他已故長子波‧拜登（Beau Biden）的女兒娜塔莉（Natalie）也短暫上台站台。

    拜登進一步抨擊，川普和共和黨打算刪減社會安全福利，以支應富人減稅方案。不過川普曾否認這項指控，聲稱「絕不會」危及社福計畫。

    隨著大選倒數，拜登對川普及其支持者的批評愈發尖銳。他於10月28日抨擊川普支持者是「垃圾」，此言論出現在川普麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）造勢會後，當時一名喜劇演員嘲諷波多黎各是「漂浮的垃圾島」。

    川普競選團隊迅速反擊這項失言。隔日川普在威斯康辛州造勢時，特地穿上清潔人員的螢光橘背心，搭乘垃圾車抵達會場。白宮方面則傳出取消拜登部分競選通話活動。

    值得注意的是，拜登上月在新罕布夏州（New Hampshire）造勢時，一度脫口呼籲把川普「關起來」，隨即改口：「政治上把他關在門外，這才是我們該做的。」

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