投資飆股有內線？「大師」言之鑿鑿 他差點被騙70萬

桃市警楊梅分局草湳派出所巡邏員警得知黃姓男子（右）要匯款70萬至不知名的戶頭，費盡唇舌向他說明各種投資詐騙的手法，終於打消黃男的發財夢。（記者陳恩惠翻攝）

2023/04/23 06:49

〔記者陳恩惠／桃園報導〕「人人都有發財夢！」桃園市楊梅區36歲黃姓男子本月21日上午9點銀行一開門就到場，準備要匯款給「大師」，被永豐銀行楊梅分行的行員發現有異，偷偷報警，桃園市楊梅警分局草湳派出所據報，通知正執行巡邏勤務的巡佐蘇良全、警員蔡皓傑、吳俊憲到場，費盡一番唇舌，才讓黃男打消匯款，成功攔阻詐騙70萬元。

楊梅分局說，草湳派出所21日上午接獲永豐銀行楊梅分行行員報案，表示有民眾要匯款大量金額到陌生帳戶疑似被詐，員警迅速趕赴現場了解，得知黃姓男子透過通訊軟體加入投資股票群組，對方向他表示有掌握股票飆股的內線消息，可代為操作幫忙獲利，讓他信以為真，於是要匯款70萬元到對方提供的帳戶。

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警方說明，投資詐騙是詐騙集團常用的手法，且該投資群組內自稱有獲利及教人代操作的老師，都是詐騙集團的內部人員，千萬不要輕易相信，黃男才驚覺險遭詐騙，打消匯款念頭，保住存款。

楊梅分局也呼籲，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

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桃市警楊梅分局草湳派出所巡邏員警得知黃姓男子（左1）要匯款70萬至不知名的戶頭，費盡唇舌向他說明各種投資詐騙的手法，終於打消黃男的發財夢。（記者陳恩惠翻攝）

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