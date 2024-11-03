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赴日旅遊注意！「邊騎腳踏車邊看手機」恐面臨6個月監禁

在日本邊騎單車邊看手機，最重恐面臨6個月有期徒刑或10萬日幣罰款，示意圖。（路透）

在日本邊騎單車邊看手機，最重恐面臨6個月有期徒刑或10萬日幣罰款，示意圖。（路透）

2024/11/03 11:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾赴日旅遊時，喜歡邊騎單車邊欣賞沿途風景。然而日本近年來，邊騎單車邊滑手機的問題層出不窮，為了有效打擊此種交通亂象，根據11月1日正式上路的交通新法，違反者最高恐面臨6個月監禁或最高10萬日幣的罰金。

綜合日媒報導，日本《道路交通法》修正法案於1日正式上路，明文禁止一邊騎單車一邊使用手機，包括講電話、看著螢幕通通不行，違者最高判處6個月有期徒刑或10萬日幣（約新台幣2萬元）罰款；若因此造成事故危險，將可處1年有期徒刑或30萬日幣（約新台幣6.2萬元）罰款。

原本不罰的「自行車酒駕」也在此次修法後納入處罰範圍，違者最重可處3年以下有期徒刑或50萬日幣（約新台幣10.4萬元）罰款。另外，經常被誤認成普通自行車的電動自行車，因為是靠電動馬達或引擎發動，這次也被明確歸類在輕型機車或機車。

警視廳指出，今年截至9月底，日本全國共有4萬9044起自行車交通事故，其中126件是在騎行期間發生。各地警方將持續進行宣導並嚴厲打擊違法行為。

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