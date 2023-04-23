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    專坑六、七十歲老人 靈骨塔詐團狠削1.5億

    新竹市警方破獲三組靈骨塔詐騙集團，逮廿八人，起出證物、查扣名車。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市警方破獲三組靈骨塔詐騙集團，逮廿八人，起出證物、查扣名車。（記者洪美秀翻攝）

    2023/04/23 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕又傳靈骨塔投資詐騙坑殺長輩畢生積蓄案件！新竹市警局第二分局循線追查，破獲以張、王及崔三嫌為首的三組詐騙集團，透過投資靈骨塔、生基位的詐欺手法，鎖定六、七十歲長者行騙，每次詐得逾百萬元，至少已有四十名被害人，詐騙金額高達一．五億元，訊後送辦。

    破獲三團 逮28嫌

    警方表示，去年八月就陸續接獲被害人報案，指投資靈骨塔、生基位被騙上百萬元，警方成立專案小組偵辦，經半年跟監蒐證，去年八月、今年二月、三月分別在新竹市、縣、苗栗、台中執行搜索及拘提，共緝獲三組詐團，逮獲廿八名嫌犯，並查扣犯嫌名下以詐騙犯罪所得購買的房產七棟、賓士及保時捷等名車三輛、手機廿支及殯葬產品銷售資料等證物。

    警方表示，這三批詐騙集團成員，會先與被害人互動、博取信任之後，再以高投資報酬率，轉售他人可獲取暴利為誘因，安排假買家假裝有意高價收購，被害人獲利之後，以為投資前景可期，便加碼再購入更多。

    詐團藉此向被害人推銷大量靈骨塔、生基位（民間習俗，供奉活人頭髮、指甲，宣稱可改運罐位）及其他殯葬產品，有些被害人還抵押房產；待被害人想出售時，詐騙集團便改口以買家有事，或買家想大量購買、須被害人再買更多商品以湊足數量等理由，反覆坑騙被害人。

    警方籲民眾注意有此等假投資、真詐騙手法，出手購買前務必小心查證。

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