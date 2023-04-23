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    假冒名人推銷未上市股票 10多人上當被騙5千多萬

    警方將張等4嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    警方將張等4嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

    2023/04/23 13:24

    〔記者王冠仁／台北報導〕有詐騙集團看準許多民眾喜歡上網鑽研投資理財，於是詐團假冒藝人吳淡如，在YouTube上推出投資理財廣告短片，待民眾上鉤後，再騙民眾加入投資群組並下載「鋐霖投資APP」，以購買未上市股票為由，騙民眾匯款或當面交付現金，短短3個月就有10多人受害，不法獲利超過5千萬元。警方循線逮到張姓幹部以及3名車手，目前正深入追查幕後詐騙集團。

    台北市士林警分局今天發布新聞稿，公布張嫌所屬詐騙集團的犯案手法，同時也再次呼籲民眾，詐騙集團經常以投資股票、理財等話術行騙，民眾若要投資應循正當管道，如果遇到類似狀況，可撥打165反詐騙專線或向警方求助。

    警方調查，家住士林的許姓市民今年1月時於YouTube網站上點擊「知名藝人吳淡如介紹投資理財」廣告短片後，輾轉加入一個投資群組，還有「理財老師」要他下載「鋐霖投資APP」。

    理財老師謊稱現在是購買某未上市股票的大好時機，許信以為真，在3月間共匯款6次及面交1次，共交付1420萬元出去，但許最後發現無法取出獲利款項，這才發現上當，氣得報警。

    警方查出，該詐騙集團在今年1月成立，他們專門假冒吳淡如等知名藝人，透過網路介紹投資理財，誘騙民眾加入投資群組，以購買未上市股票為噱頭來騙錢。同時該詐團也透過社群軟體Telegram、IG等，來招募剛滿18歲、無刑案前科的年輕人或大學生擔任車手。

    士林分局組成專案小組，循線鎖定27歲張姓男子是該詐團幹部，他還吸收錢姓、蘇姓、鄒姓等3名剛滿18歲的年輕人當車手，以每次3至5千元的代價，要他們幫忙去面交或提款。警方循線逮到張等4人，除了將他們依詐欺罪嫌送辦，也正深入追查幕後詐騙集團。

    士林分局強調，分局長黃水願自上任以來，為貫徹打擊詐欺決心，於今年3月自行規劃「士林分局查緝車手專案」，行動期間拘提機（水）房2案7名、查獲詐欺車手現行犯4名、拘提車手2名，查扣不法所得416萬餘元，未來也將持續查緝掃蕩，尤以溯源詐欺機（水）房、詐欺提領車手集團為重點。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方循線逮到張等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方循線逮到張等4嫌。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣詐騙集團發給被害民眾的現金收據、假證件等物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣詐騙集團發給被害民眾的現金收據、假證件等物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張嫌等人代步的賓士轎車。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張嫌等人代步的賓士轎車。（記者王冠仁翻攝）

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