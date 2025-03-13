瞎掰過世母親是「無量金菩薩」！台中神棍性侵5女共58次

劉男瞎掰母親成佛，他有「他心通法」，要與他上床才能消災解厄，以怪力亂神之說，性侵害5名女信徒共58次。（情境照）

2025/03/13 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市65歲劉姓男子從2009年起，宣稱過世母親「升天成佛」，成為「無量金菩薩」，他自稱是「老師」與「無上之主」，向5名女信徒謊稱他有「他心通法」，這5名女信徒「紅顏薄命，會去當酒家女」，甚至家破人亡，兒子成為同性戀，必須寫「性愛同意書」後，「要和老師『修幹』（發生性行為）」才能解除因果厄運，5女遂與劉男共發生58次性關係，台中地檢署去年11月拘提聲押獲准，今天（13日）依強制性交罪起訴，聲明法院從重量刑。

中檢起訴指出，劉男2009年接手過世母親成立的佛堂，宣稱他的母親「升天成佛」，名號是「無量金菩薩」，向外招來信徒，要求信徒尊稱他為「老師」，認定他是「無上之主」，凡事均依他指示，奉獻於「無上之主」，才能扭轉個人因果，若有違反「無上之主」或「無量金菩薩」開示，將惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

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檢方起訴指控，劉男從2009年起，宣稱自己有「他心通法」神力，能窺見他人內心所想、因果命運，他利用5名女信徒的身體、感情或經濟不佳狀態，於住處佛堂進行一對一諮詢，共誘騙5女發生性關係至少58次。

劉男的手法，都是向女信眾瞎掰說，「命格坎坷、家庭失和，不懂得和男人相處相愛，今世將遭男人欺凌，但老師（劉男）慈悲，願意以神力協助扭轉命格」，「要和老師『修幹』（發生性行為），才有辦法改變個人因果」。

其中，女信徒小芳（化名）罹患癌症，劉男宣稱，「無量金菩薩透過我轉達，妳先生幾年內會生病死亡；小孩會行為偏差，兒子會成為同性戀」，他先以自身神力擋住小芳身體的因果，小芳如不改變，癌症會復發、小孩會變壞、先生會死掉，他還要求小芳寫一張「性愛同意書」，「小芳和劉老師發生一切性行為均屬自願」後，2人發生性關係7次。

劉男又見另一信徒小雅（化名），想挽回前男友，他宣稱小雅「紅顏薄命，會去當酒家女，40歲就會死」，「妳會跟男朋友做的事都要跟老師（劉男）做」，男友才會回心轉意，小雅遂與劉男發生10次性關係。

另一女信徒婚姻失和，劉男宣稱，「妳會離婚，會被他人強暴，錢會被男人騙」，如果與他發生性關係，就能深愛人生，找到人生的正愛，就能改變因果，不會有厄運，這名女信徒寫一張「性愛同意書」後，與劉男發生性關係10次。

另兩位女信徒，也是遇到與情人分手、工作不順，被劉男用類似上述騙術，例如「妳會去當酒家女，會一輩子沒有感情」，兩女都簽署「性愛同意書」，分別與劉男發生各10次與21次性行為，5女合計58次。

台中地檢署檢察官去年（2024年）11月26日指揮中市警方搜索拘提，聲請羈押獲准，劉男坦承犯行，台中地檢署發現他另涉詐欺（另案偵辦），今天先依強制性交罪起訴。

檢方強調，劉男以宗教之名，惡意玩弄遭遇人生不順遂的女信眾，將自身塑造為「神」，接受信眾供養，心態實不可取；另外，劉男性侵害逾15年，甚至向一位女信徒說，「和妳修幹（性行為）很無聊、難怪妳老公出去外面找女人」、「連修幹都要我教」，嚴重羞辱女信徒，視女信眾為無物，造成受害女信眾嚴重身心創傷，甚為自私、惡劣，建請從重量刑。

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