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    驚！奈及利亞29名未成年人上街抗議 涉叛國罪恐被判死

    奈及利亞陷入生活成本危機，有29名參與抗議的未成年人，因涉及叛國等重罪面臨死刑。圖為奈國抗議者遭警方投擲催淚彈。（法新社）

    奈及利亞陷入生活成本危機，有29名參與抗議的未成年人，因涉及叛國等重罪面臨死刑。圖為奈國抗議者遭警方投擲催淚彈。（法新社）

    2024/11/03 09:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞陷入生活成本危機，近幾個月來有大量民眾上街抗議，當局採取暴力手段鎮壓，1日有29名參與示威的未成年人因涉及叛國等重罪被提審，有可能面臨死刑。

    據《美聯社》報導，起訴資料顯示，一共有79人被指控叛國、破壞財產、擾亂公共秩序等10項罪嫌，其中29人年齡介於14至17歲，並且有4名未成年人因身體虛弱倒在法庭上。

    律師巴洛貢（Akintayo Balogun）指出，奈國的《兒童權利法》（Child Rights Act）明確規定未成年人不得判死，因此這件事從一開始就是錯誤的，除非當局能夠證明他們都滿19歲（奈國成年年齡）。

    部分被告委任律師阿達莫昆（Marshal Abubakar）指出，這些未成年人已被羈押90天，每天都在挨餓，法院最終裁定每人保釋金高達1000萬奈拉（約新台幣19.4萬元）。

    奈及利亞的原油生產量在非洲名列前茅，但仍然是全球最貧窮的國家之一，在民眾叫苦連天的狀況下，公職人員和民意代表卻坐享高薪，且經常爆發貪腐事件，他們的生活已和平民脫鉤。

    奈國通貨膨脹率近來創下28年新高，奈拉兌美元匯率更來到歷史新低，今年8月在一場呼籲為年輕人提供更好機會和工作的抗議活動中，有20人遭鎮壓部隊槍殺、數百人被捕。

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