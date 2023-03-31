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    中國宗教迫害延燒海外? 五月花教會63成員泰國被捕

    中國深圳「五月花教會」63位出走泰國的成員近日被捕，他們今搭車前往開庭。（美聯社）

    中國深圳「五月花教會」63位出走泰國的成員近日被捕，他們今搭車前往開庭。（美聯社）

    2023/03/31 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳「五月花教會」2019年因宗教迫害出走，集體逃亡至南韓又轉往泰國，外媒爆料，該教會疑似有人被中國國安單位脅迫，被迫出賣教會所在地，63位成員因而被泰國政府逮捕並監禁，外界憂心，63人恐被遣返、命運未卜。

    綜合外媒報導，泰國移民署30日下午2點突然突襲「五月花教會」處所，警方握有28名大人、35名小孩姓名和護照號碼，要求63中國籍成員交出護照與簽證，並將他們逮捕監禁，現場還有美國「自由尋求者國際組織」兩名成員目擊全程。

    泰芭堤雅市農普地區（ Pattaya-area Nong Prue） 警察局長塔維（Tawee Kutthalaeng）證實，有32名成年中國公民被控逾期居留，兒童沒有受到指控，兩名美國公民也沒有被捕。

    目擊者「自由尋求者國際組織」（Freedom Seekers International）首席執行官迪娜 （Deana Brown）則以電話接受《美聯社》採訪則稱，她與另一名美國公民因在現場也同樣被拘留，她們原本一直想辦法幫助五月花教會成員前往美國德州，但成員們在泰國簽證都過期了。

    迪娜說，如果要續簽就必須透過中國大使館，但是他們一走進中國大使館，可能就此不見，他們沒辦法，只能一直躲在外面。

    對華援助協會主席傅希秋表示，大約兩週前，該教會就有人被中國國安單位帶走，疑似被以家人安全要挾才曝光教會所藏之處、其他成員，因泰移民署有備而來，懷疑背後操刀就是中國當局。

    《美聯社》報導，中國駐曼谷大使館尚無任何回應，美國大使館也沒有相關評論。

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