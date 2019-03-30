中國嚴管基督教！ 發名片、義診、救援災區都被逮捕

2019-03-30 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國嚴格控制宗教活動，基督教徒的行為也全被放大檢視，只要被認為是在傳播福音，無論是救援災區、義診或只是發名片，全都被逮捕。

長期關注中國宗教與人權的雜誌《寒冬》指出，四川省雅安市2013年發生7.0強烈地震，基督徒紛紛挺進災區援助，不僅照顧到災民的溫飽，也在當地免費開設教學班，並和村民一起幹活，多年下來，基督徒的義舉得到了居民的認可，但這種狀況是中國政府無法忍受的。

因此，在2017年9月11日，於雅安當地開設教學班的57歲女基督徒和3名基督青年，全被警方以販賣人口的莫須有罪名關押審訊，最後3名基督青年被遣送回原鄉，只有女基督徒可留在雅安，但居民因為當局施壓，不願租房給她也不敢伸出援手，女基督徒最後只得回到老家山西，但警方仍然在監控她。

此外，2012年有個家庭教會講道人和4名大學生基督徒，到內蒙古自治區通遼市義診，不僅幫村民量血壓、配眼鏡，還治療了大家的疾病，孰料竟有人將此事通報給政府，讓這5人全被逮捕。其中1名基督徒事後透露，警察當時像栓狗一樣用褲帶拉著講道人的脖子，過程中還拳腳相向。

更有甚者，2017年1名湖南省邵陽市家庭教會基督徒在做買賣時，把自己的名片發給圍觀的路人，只是因為她名片上有基督教資訊，不到半個小時後就有大批警力就將其帶走審訊，隨後沒收所有名片，並警告她不得再發送名片。

除了以上事項之外，中國政府還禁止基督徒發放福音傳單，2018年黑龍江省伊春市就有20多名基督徒因為發送福音單張，被抓到公安局處理。廣東陽春市更有1位家庭教會信徒3年內被抓了3次，最後一次還扣押了4萬張福音傳單和《聖經》。

另外，中國也嚴格禁止在校園傳福音的行為，2018年黑龍江當局就發出公告，勒令基督徒不得向學生傳教，此前在山東省青島市就有2名基督徒因為在山東大學傳福音被捕。更殘忍的是，有個基督教大學生聚會的負責人被抓後，警方為了獲取更多資訊，竟將他綁在鐵椅上痛毆。

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