台灣民眾若有中國身分證 陸委會：失去擔任軍公教資格

陸委會主委邱垂正拍片強調，根據兩岸條例規定，國人若取得中國身分，依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格。（圖擷自「大陸委員會」臉書粉專、本報合成）

2025/03/12 16:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續誘拉台灣民眾申辦中國身分證、居住證，陸委會主委邱垂正今日強調，根據兩岸條例規定，國人若取得中國身分，依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格。

陸委會公布最新宣導影片，邱垂正指出，中共近年不斷推出「融台措施」，透過混淆兩岸人員身分認定，意圖消滅中華民國，營造對台行使管轄權的假象。

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邱垂正說明，根據兩岸條例規定，國人若取得中國身分，依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格。政府已經發現公務體系中，確實有人領有中國身分證，因此為確保國家以及公務體系安全，政府透過清查的方式，請所有機關及學校確認現職人員均符合任用法規，宣導與清查是政府依法行政的職責所在。

邱垂正表示，如果向中共申領相關身分證件，要向中華人民共和國宣誓效忠。軍公教人員持有中共身分證件，已經違背包含「公務人員任用法」、「教育人員任用條例」等法律所規定的忠誠義務。

邱垂正說，中華民國政府與台灣社會，絕對不允許現職軍公教人員違反法律與政府政策，配合中共矮化台灣的統戰作為。政府以「具結」方式進行「宣導」、「清查」，對當事人影響最小，更是執行成本最低，可以讓全體軍公教人員自我表明對國家忠誠、讓國人放心的確認方式。

他強調，忠誠愛國人人有責，守法義務不分你我。政府堅持做對的事，忠誠守護國家，陸委會最新民調顯示，有超過7成的民眾支持政府清查與宣導工作，特別感謝絕大多數軍公教現職人員，高度配合國家政策，不負全民所託。

陸委會主委邱垂正拍片強調，根據兩岸條例規定，國人若取得中國身分，依法就必須註銷台灣的身分，就會失去擔任軍公教的資格。（圖由陸委會提供）

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