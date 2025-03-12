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    命幼童做拱橋2至3小時 幼兒園教保員和解緩起訴

    新北市政府教育局派員至三重區學仕幼兒園稽查。（資料照）

    新北市政府教育局派員至三重區學仕幼兒園稽查。（資料照）

    2025/03/12 16:43

    〔記者王定傳／台北報導〕新北市三重私立學仕幼兒園林姓女教保員去年涉命令2名幼童做拱橋動作約2至3小時，甚至趁其中一名幼童做拱橋動作時，把美工刀固定在膠帶台凹陷處放在幼童背部下方；不僅如此，她還涉處罰1名幼童跳1小時跳繩及命令另1名幼童寫作業1小時，事件曝光後，她與家屬和解、深表悔悟，新北地檢署依妨害幼童發育罪予以緩起訴，期限1年，並接受法治教育3小時，及支付3萬元緩起訴處分金。

    檢方調查，去年5月間，林女在幼兒園要求兩名幼童做拱橋動作約2至3小時，趁其中一名幼童做拱橋動作時，把美工刀固定在膠帶台凹陷處放在幼童背部下方；不僅如此，她另處罰1名幼童跳1小時跳繩且不給食物，又命令第4名幼童寫作業1小時。據了解，這些幼童年約5歲，總計4人受害。

    新北市政府教育局獲知後到幼兒園稽查，並將行為人停職、不得接觸幼生，全案經行政調查並經委員會決議認定屬實，依規定開罰林女60萬元罰鍰，並公告姓名且終身不得聘任，同時勒令該園自即日起停招。

    由於林女與2名被迫做拱橋動作的家長和解，檢方考量她無前科、坦承犯行、深表悔悟、加上她與家長和解，家長具狀撤告，依妨害幼童發育罪予以緩起訴，期限1年，並接受法治教育3小時及支付3萬元緩起訴處分金。

    至於林女涉體罰2名幼童跳1小時跳繩、寫作業1小時部分，檢方則認為，這部分屬於管教失當，與妨害幼童發育罪中的凌虐要件不符，此部份罪嫌不足。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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