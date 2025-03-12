台中惡司機6度猥褻女童願賠錢和解 法官「顯可憫恕」判免入獄

65歲安親班司機強制猥褻女童6次，坦承犯行且賠償和解，台中地院輕判2年，緩刑5年。示意圖。（資料照）

2025/03/12 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中65歲安親班司機跑到一所國小大門旁，亂摸他認識的一名女學童，被男學童目睹喝斥「你在幹嘛？」仍不罷手，女學童5個月內被猥褻6次，向母親哭訴而揭發，台中地院認為他坦承犯行，願意分期賠償女童及母親，援用刑法「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，判徒刑2月緩刑5年。

判決書指出，台中市65歲安親班司機，負責接送女學童到從國小到安親班，他因此認識被害女童，卻於2023年1月間，在國小校門口旁監視器主機與變電箱前，利用女童放學後從校門步行機會，隔著上衣強行撫摸胸部，又於1至5月間再犯，當時被一名男童目睹，當場喝斥「你在幹嘛？」、「男女授受不親」，這位惡司機仍不罷手。

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這名司機食髓知味，又於同年1至5月間，第三、第四度猥褻得逞，同年5月20日前後，他又趁女童走出校門，招手示意女童接近他，又強行撫摸胸部數秒，同年月29日下午第6度再犯後，女童不堪長期被強制猥褻，於當天返家後向母親哭訴，並告知國小的輔導老師，進而向警方報案，檢警偵查時又發現，他於同年3月間，另外摸另一位學童胸部得逞，對這位學童性騷擾。

針對強制猥褻女童部分，台中地方法院審理時，司機坦承犯行，但對於性騷擾另一位女學童，他則否認犯行，辯稱是可能不慎碰到，但被騷擾的女童及目擊學童指證歷歷，法官認為，女童對性騷擾發生時間、地點與過程等證述，大致相符，無重大瑕疵可指，又能具體詳述事發過程，與一般親身經歷的受害者，事後所描述的被害事實並無不符，顯示司機性騷擾屬實。

不過，台中地方法院認為，司機觸犯的刑法第224條之1加重強制猥褻罪，法定刑度為「3年以上10年以下有期徒刑」，但考量他對女童強制猥褻時，沒有施以暴力，沒有造成女童受傷，犯罪情節及所生實害未至極為鉅大，且坦認犯行，願意分期付款賠償，與女童及母親和解（賠償金額不詳，但已支付11萬元），法官援用刑法第59條，「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪6次，判執行刑2年，緩刑5年，另一女童部分，則依對兒童犯性騷擾罪判處拘役75日，可易科罰金7萬5000元，可上訴。

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