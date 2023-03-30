南韓國安首長丟官 韓媒爆與BLACKPINK有關

韓媒報導，BLACKPINK間接導致多名外交國安高官落馬。（翻攝自BLACKPINK IG）

2023/03/30 16:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統室國家安保室長金聖翰29日突然辭職，韓媒爆料，導致金聖翰被撤換導火線之一，是美國總統拜登伉儷曾提議，安排南韓K-POP女子天團BLACKPINK和美國歌手Lady Gaga在南韓總統總統尹錫悅4月訪美期間的國賓晚宴上聯袂演出，金聖翰卻沒向尹錫悅回報。

當天下午，金聖翰發表辭職聲明表示，打算從即日起辭去國家安保室長一職，希望他引發的爭議不再給外交和國政運營帶來負擔，表明了主動辭職的意向，但在總統國是訪問之前，外交和安全的負責人破例被中途更替，其背景讓人心中生疑。

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南韓《朝鮮日報》報導，問題在於金聖翰在尹錫悅訪美的準備過程中，美國總統拜登和夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今年1月曾提出了舉行BLACKPINK、LadyGaga等人表演的特別文化節目，但他推遲了給予確切的答覆，也沒有向尹錫悅報告。尹錫悅透過3月初訪問美國的外交當局者事後，了解到了這一事實，然後追究了金聖翰等外交安全參謀的責任。

金聖翰下台之前，總統室前秘書官金一範、外交秘書官李文熙也相繼請職。

報導稱，金聖翰雖然接到了美方活動提案的報告，但他辯稱，「在與美國白宮高層相關人士進行最終協調的過程中，沒有聽到該演出提案，因此判斷有誤」。但總統室高層相關人士表示：「在協調時隔12年舉行的南韓領導人赴美國是訪問的過程中，他沒有認真處理邀請國領袖的提議，也沒有向總統報告，這可能會給兩國的信任造成危機。」

報導稱，金聖翰下台另一個導火線與戰時徵用工賠償方案有關。3月6日南韓政府宣布，將對在二次大戰期間被迫為日本企業工作的南國勞工提供補償，解決長久以來一直糾結韓日關係的歷史問題。

總統室相關人士表示，尹錫悅為了打開韓日關係正常化的突破口，不顧政治危機做出了決斷，但他覺得外交安全參謀團沒有努力和國民溝通，沒有向國民宣傳總統的意志並進行說服。

南韓國家安保室室長金聖翰黯然下台。（路透資料）

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