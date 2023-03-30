為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓國安首長丟官 韓媒爆與BLACKPINK有關

    韓媒報導，BLACKPINK間接導致多名外交國安高官落馬。（翻攝自BLACKPINK IG）

    韓媒報導，BLACKPINK間接導致多名外交國安高官落馬。（翻攝自BLACKPINK IG）

    2023/03/30 16:06

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓總統室國家安保室長金聖翰29日突然辭職，韓媒爆料，導致金聖翰被撤換導火線之一，是美國總統拜登伉儷曾提議，安排南韓K-POP女子天團BLACKPINK和美國歌手Lady Gaga在南韓總統總統尹錫悅4月訪美期間的國賓晚宴上聯袂演出，金聖翰卻沒向尹錫悅回報。

    當天下午，金聖翰發表辭職聲明表示，打算從即日起辭去國家安保室長一職，希望他引發的爭議不再給外交和國政運營帶來負擔，表明了主動辭職的意向，但在總統國是訪問之前，外交和安全的負責人破例被中途更替，其背景讓人心中生疑。

    南韓《朝鮮日報》報導，問題在於金聖翰在尹錫悅訪美的準備過程中，美國總統拜登和夫人吉兒．拜登（Jill Biden）今年1月曾提出了舉行BLACKPINK、LadyGaga等人表演的特別文化節目，但他推遲了給予確切的答覆，也沒有向尹錫悅報告。尹錫悅透過3月初訪問美國的外交當局者事後，了解到了這一事實，然後追究了金聖翰等外交安全參謀的責任。

    金聖翰下台之前，總統室前秘書官金一範、外交秘書官李文熙也相繼請職。

    報導稱，金聖翰雖然接到了美方活動提案的報告，但他辯稱，「在與美國白宮高層相關人士進行最終協調的過程中，沒有聽到該演出提案，因此判斷有誤」。但總統室高層相關人士表示：「在協調時隔12年舉行的南韓領導人赴美國是訪問的過程中，他沒有認真處理邀請國領袖的提議，也沒有向總統報告，這可能會給兩國的信任造成危機。」

    報導稱，金聖翰下台另一個導火線與戰時徵用工賠償方案有關。3月6日南韓政府宣布，將對在二次大戰期間被迫為日本企業工作的南國勞工提供補償，解決長久以來一直糾結韓日關係的歷史問題。

    總統室相關人士表示，尹錫悅為了打開韓日關係正常化的突破口，不顧政治危機做出了決斷，但他覺得外交安全參謀團沒有努力和國民溝通，沒有向國民宣傳總統的意志並進行說服。

    南韓國家安保室室長金聖翰黯然下台。（路透資料）

    南韓國家安保室室長金聖翰黯然下台。（路透資料）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南韓提解決方案 擬結束日本「強迫勞動」爭端
    2023/03/06 15:56

    南韓提解決方案 擬結束日本「強迫勞動」爭端
    全球基金焦點會議不止尹錫悅失言 拜登「講台上迷航」也受關注
    2022/09/23 14:13

    全球基金焦點會議不止尹錫悅失言 拜登「講台上迷航」也受關注

    微電二輪新法上路 真能保障民眾安全？
    尹錫悅糗大了 對拜登和美國語帶貶損畫面全都露
    2022/09/22 18:24

    尹錫悅糗大了 對拜登和美國語帶貶損畫面全都露
    美新法案上路 對韓國汽車製造商產生衝擊
    2022/09/22 13:59

    美新法案上路 對韓國汽車製造商產生衝擊

    空調選購指標 兼顧清潔抑菌為首選
    白宮國安顧問：美日韓領袖6/29三方會談
    2022/06/28 23:13

    白宮國安顧問：美日韓領袖6/29三方會談
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播