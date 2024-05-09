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中資運河計畫10年未開鑿 尼加拉瓜國會收回特許權

尼加拉瓜總統奧蒂嘉。（路透）

尼加拉瓜總統奧蒂嘉。（路透）

2024/05/09 20:35

〔中央社〕經歷將近10年後，中美洲國家尼加拉瓜國會今天終於取消授予一名中國商人具爭議性的運河特許經營權；批評人士稱這份特許權會危及環境，還恐讓農村社區流離失所。

尼加拉瓜國會2013年6月通過協議，允許在香港註冊、由中國實業家王靖所有的尼加拉瓜運河開發投資有限公司（HKND Group）建造連通尼國大西洋岸與太平洋岸的尼加拉瓜運河。

美聯社報導，雖然2014年底對運河舉行象徵性的開工儀式，但運河建設本身毫無進展，工程人員雖一度在運河附近連通道路動土，但始終未開挖水道。

數以千計尼加拉瓜農民曾抗議當局強硬徵收土地，徵收目的是為了替政府支持的這項計畫開闢道路。

尼加拉瓜法官2019年甚至分別將3名參與抗議的農民領袖判處216年、210年和159年徒刑，理由是他們推動一場針對政府的「未遂政變」。尼國法律規定的刑期上限實際上為30年。

這條擬議規模500億美元、長278公里、橫跨尼加拉瓜的運河，長久以來原本都被當作笑話，後來卻事態嚴重。這條運河和其對環境帶來的潛在影響，成了尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）日益高壓的政權古怪且恣意妄為的象徵。

奧蒂嘉政府聲稱這條運河會創造數以萬計的工作機會，並刺激這個貧窮中美洲國家的經濟。

批評人士則認為，這條運河會構成嚴重的環境風險，讓成千上萬的鄉村家庭流離失所，且在經濟上也不可行。

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