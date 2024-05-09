以軍稱開放克瑞沙洛關卡 挪威難民理事會：沒救援卡車能通過

「挪威難民理事會」負責人表示，週三沒有任何人道救援卡車可以通過以國和埃及接壤的克瑞沙洛關卡進入加薩地區。（路透）

2024/05/09 15:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈雙方協議尚無共識，以色列國防軍7日朝拉法展開進攻，對此「挪威難民理事會」負責人表示，週三沒有任何人道救援卡車可以通過以國和埃及接壤的克瑞沙洛關卡進入加薩地區，他直言「加薩是人道主義歷史上最糟糕的地方之一」。

綜合外媒報導，以軍8日宣布重新開放克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing），並表示第1批人道主義援助物資已在過境點接受安檢。不過「挪威難民理事會」負責人長艾基蘭（Jan Egeland）向《CNN》透露，儘管聽說克瑞沙洛關卡將重新開放，但「我們仍沒有卡車過去，我聽說沒有人道救援卡車經過克瑞沙洛」。

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艾基蘭坦言，挪威難民理事會上週末有幾輛卡車通過拉法關口（Rafah Crossing）進入加薩，但挪威難民理事會自此耗盡燃油，也沒有現金可以租借卡車或汽車運送更多援助物資；針對華盛頓當局決定暫停提供以國炸彈，艾基蘭回應「美方是擔心這些炸彈被用在入侵拉法」。

在此之前，艾基蘭當地時間7日向《法新社》表示，加薩地區自去年10月以來飽受無情轟炸，該地區是「人道主義史上最糟糕的地方之一」，拉法有「約達140萬居民被恐懼、絕望吞噬，完全無法想像」。

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