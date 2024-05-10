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身價上億「美魔女大藥頭」落網 家藏整塊「雙獅地球牌」海洛因磚

葉女貴婦形象，讓她有「北區美魔女大藥頭」的稱號，畫面後方為葉女的賓士豪車。（記者徐聖倫翻攝）

葉女貴婦形象，讓她有「北區美魔女大藥頭」的稱號，畫面後方為葉女的賓士豪車。（記者徐聖倫翻攝）

2024/05/10 13:19

〔記者徐聖倫／新北報導〕號稱「北區美魔女大藥頭」的43歲葉姓女子活躍於北北基桃，出入開豪車、住豪宅，靠賣毒累積近億身家。新北市刑警大隊今年初接獲線報，持續蒐證跟監，終在昨日將葉女逮捕，並扣回2.2公斤海洛因、安非他命等毒品，查獲贓款160萬元，將葉女送辦後，檢察官向法院聲請羈押獲准。

據了解，葉女聲名在外，線報指稱葉女的貨質量超高，因此讓她生意絡繹不絕，除了住豪宅外，出入也以賓士豪車代步，她本人則看起來像個貴婦。另葉女作風謹慎，警覺性極高，警方多次想查上游無果，讓警方非常頭疼。

新北市刑警大隊今年初接獲線報，於是成立專案小組展開調查，終於在一系列跟監埋伏下，查出葉女犯罪事證，以及確定葉女就住在桃園市平鎮區。昨警方持搜索票上門，順利堵到葉女，並在他的住處搜出一整塊「雙獅地球牌」海洛因磚，以及分裝好的海洛因2010公克、安非他命202公克、不法所得160萬元。

警方另也扣回各式分裝器具、研磨機、封模機等，葉女住處儼然就是個小型毒品分裝廠。葉女對自己的犯行全盤否認，對於毒品來源葉女也向警方堅稱不知，態度非常不配合。警詢後，依毒品罪嫌，將葉女移送法辦，後續也將持續向上溯源。

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警方到桃園市平鎮區葉女住處進行查緝。（記者徐聖倫翻攝）

警方到桃園市平鎮區葉女住處進行查緝。（記者徐聖倫翻攝）

葉女住處內儼然是小型毒品分裝廠。（記者徐聖倫翻攝）

葉女住處內儼然是小型毒品分裝廠。（記者徐聖倫翻攝）

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