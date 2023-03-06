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    南韓提解決方案 擬結束日本「強迫勞動」爭端

    南韓政府週一宣布賠償受日本企業強迫勞動的南韓受害者，圖為南韓外交部長朴振。（法新社）

    南韓政府週一宣布賠償受日本企業強迫勞動的南韓受害者，圖為南韓外交部長朴振。（法新社）

    2023/03/06 15:56

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府週一（6日）宣布一項「解決方案」，將賠償日本殖民35年間遭日企強迫勞動的受害者，南韓政府欲藉此改善兩國關係，強化美、日、韓的3國同盟。

    綜合外媒報導，南韓外交部長朴振週一在記者會上表示，將透過南韓行政安全部成立的「日本帝國主義強制動員受害者支援基金會」，對該國15名法定強迫勞動受害者支付超過40億韓元（約9400萬新台幣）的賠償金；日本政府則就殖民統治造成的痛苦，對南韓表示反省與歉意。

    朴振強調，日、韓關係正處於克服衝突、展望未來的重要時刻，「我認為這是最後的機會，以水杯作比喻，杯裡的水已經注入超過一半；我們期望在日本真誠的回應下，進一步將水杯斟滿。」

    朴振並沒有交代「解決方案」的資金來源，但早在今年1月，負責處理賠償事宜的「日本帝國主義強制動員受害者支援基金會」曾表示，資金將來自受益於《韓日基本條約》的南韓企業。

    1965年兩國簽署《韓日基本條約》、建立正式外交關係，除促使韓日關係正常化，日本更向南韓提供數億美元的經濟援助和貸款援助和貸款挹注數個南韓企業，包括現為全球鋼鐵巨頭的浦項鋼鐵集團（POSCO）。

    「解決方案」反映南韓總統尹錫悅決心修復兩國緊張關係，鞏固日、韓、美三方安全合作，積極應對來自北韓的核威脅，但政策立即引起了南韓受害者及其支持者的強烈反彈，他們認為日本公司應直接進行賠償。

    美國總統拜登盛讚這項「解決方案」標誌著美國2個親密盟友關係的嶄新里程碑。拜登在一份聲明中指出，非常期待加強三邊關係，強調尹錫悅和日本首相岸田文雄「正採取關鍵步驟，為南韓和日本人民之間，打造更安全、更有保障、更繁榮的未來」。

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